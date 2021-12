Felipe Lapenna foi o grande nome do segundo treino livre para a etapa decisiva da Stock Car em Interlagos. O piloto da Hot Car Competições cravou 1min40s744, ficando à frente de Matías Rossi por apenas 0s057.

Sergio Jimenez, Cesar Ramos e Ricardo Zonta completaram o top-5. O líder do campeonato, Gabriel Casagrande foi novamente o sexto colocado, mesma posição que esteve no TL1. Daniel Serra, vice-líder, ficou com a nona posição.

A sessão que define o grid de largada você acompanha ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultados

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:40.744 2 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.057 3 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 0.118 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.129 5 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.158 6 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.242 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.268 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.281 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.282 10 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.368 11 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.438 12 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.445 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.498 14 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.525 15 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.545 16 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 0.637 17 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 0.727 18 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.744 19 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.807 20 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.829 21 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.839 22 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.864 23 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 0.877 24 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.967 25 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1.066 26 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1.250 27 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1.274 28 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1.495 29 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1.728 30 116 Marcelo Hahn Blau Motorsport II Cruze 2.416 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.754 32 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 7.481

