Stock Car: Cesar Ramos é o novo líder e Barrichello cai para 5º; veja tabela

A Stock Car realizou neste fim de semana quinta e sexta etapas, no total de três corridas, além da emoção dentro da pista. Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra foram aqueles que subiram no lugar mais alto do pódio, com o atual tricampeão da categoria conseguindo sair como o maior pontuador das rodadas, com 61 pontos.

No geral, Serra é ‘apenas’ o sexto colocado, no campeonato que agora tem um novo líder: Cesar Ramos. Quinto no sábado, quarto na corrida 1 de domingo e oitavo na segunda, o piloto da Ipiranga Racing soma agora 146 pontos, 14 a mais que Ricardo Zonta.

Rubens Barrichello, que chegou a Cascavel como líder, tem agora 125 pontos e caiu para o quinto lugar.

Confira como ficou a tabela de classificação da Stock Car após passagem por Cascavel (sem descartes).

Classificação do campeonato

1º - Cesar Ramos - 146 pontos

2º - Ricardo Zonta - 132

3º - Thiago Camilo - 130

4º - Ricardo Maurício - 130

5º - Rubens Barrichello - 125

6º - Daniel Serra - 119

7º - Átila Abreu - 116

8º - Rafael Suzuki - 104

9º - Allam Khodair - 103

10º - Nelsinho Piquet - 99

11º - Gabriel Casagrande - 93

12º - Bruno Baptista - 91

13º - Denis Navarro - 80

14º - Julio Campos - 70

15º - Cacá Bueno - 69

16º - Diego Nunes - 67

17º - Galid Osman - 59

18º - Guilherme Salas - 57

19º - Lucas Foresti - 52

20º - Gaetano di Mauro - 52

21º - Matías Rossi - 45

22º - Pedro Cardoso - 35

23º - Marcos Gomes - 27

24º - Tuca Antoniazzi - 23

25º - Vitor Genz - 11

26º - Vitor Baptista - 8

