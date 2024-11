A Stock Car volta ao Brasil após 'turnê' pela América do Sul, para a disputa da 11ª e penúltima etapa, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Maior campeão em atividade na categoria, Cacá Bueno espera converter os bons desempenhos apresentados em treinos em resultados positivos nas corridas que marcarão a terceira passagem do campeonato neste ano pela capital goiana.

O piloto do Chevrolet Cruze #0 da KTF Sports busca recuperação após a passagem da Stock Car pelo Uruguai. Cacá teve bons desempenhos na temporada deste ano, como o pódio conquistado em Belo Horizonte (MG) e o bom ritmo apresentado nas etapas do Velopark e de Buenos Aires, além dos treinos em El Pinar.

“O carro tem se mostrado muito forte nos treinos, e isso nos já nos rendeu pódio neste ano, então vamos buscar converter essa performance em bons resultados. Será a nossa terceira passagem por Goiânia neste ano, e é uma pista que eu gosto muito, mas precisamos de um bom ritmo de prova para conseguirmos brigar na frente nesta etapa”, afirma Cacá Bueno.

A programação da Stock Car em Goiânia será aberta nesta sexta-feira (22), quando ocorrem os treinos livres. O sábado será marcado pela classificação, às 9h30, e a corrida sprint, com início às 14h30. O domingo contará com a corrida principal, que tem largada às 12h15. A etapa será transmitida no canal do YouTube da Motorsport.tv Brasil.

