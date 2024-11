De volta à vice-liderança da Stock Car em 2024, Ricardo Zonta chega à etapa que vai definir os candidatos ao título na decisão do campeonato, marcada para o dia 15 de dezembro em Interlagos.

E justamente em um palco que lhe traz grandes memórias: o traçado misto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O circuito de 3.835 metros e 12 curvas já foi palco de duas vitórias, uma pole e dez pódios.

O piloto da Shell-RCM marcou sua pole position no circuito em 2020 e já venceu duas vezes, em 2017 e 2020. O paranaense, aliás foi o primeiro vencedor da atual geração de carros, que mescla o chassi tubular presente na Stock Car desde 2009 com a lataria dos modelos de rua. No caso de Zonta, o Toyota Corolla GRS.

Será a despedida de Goiânia desses carros, já que a categoria planeja a estreia de um novo projeto para 2025, com chassi completamente novo e carenagem baseada em SUVs.

"Chegamos em Goiânia na vice-liderança do campeonato, em que chegamos em um momento decisivo da temporada numa pista que temos um retrospecto muito positivo! Temos que buscar dois grandes resultados para sairmos da penúltima etapa no topo da tabela", afirmou Zonta.

O único porém deste fim de semana para o piloto é o lastro de sucesso. Por ser o vice-líder do campeonato, o paranaense carrega 25 quilos extras no carro. A regularidade, então, será essencial nas duas corridas do fim de semana, que entregam muitos pontos.

No domingo, os descartes dos dois piores resultados serão efetuados. Os pilotos precisam ficar em uma janela de 137 pontos, quantidade de pontos disponível em uma etapa, em relação ao líder do campeonato antes de Interlagos.

A programação da etapa de Goiânia será aberta nesta sexta-feira, com o shakedown e dois treinos livres. No sábado, as atividades serão abertas pela classificação. À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do quali.

E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão do Motorsport.tv Brasil no YouTube.

