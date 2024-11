A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, com o Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia recebendo a principal categoria do automobilismo nacional pela terceira vez em 2024 para a penúltima etapa do campeonato.

Esta é a primeira etapa da Stock Car após a série de desclassificações causadas pela polêmica dos pneus, deflagrada na etapa do Velopark, em setembro, que mudaram radicalmente a briga pelo título.

Gabriel Casagrande é o novo líder, com 766 pontos, contra 742 de Ricardo Zonta. Felipe Massa caiu para terceiro com 738, apenas quatro à frente de Dudu Barrichello, enquanto Bruno Baptista fecha o top 5 com 716

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino da classificação e de todas as corridas.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 09h20 - Treino Livre 1 Sexta-feira 11h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h00 - Classificação Sábado 09h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

