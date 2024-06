A segunda etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series terá seu desfecho nesta sexta-feira (28/06), a partir de 14h40 (horário de Brasília). Há pouco mais de três meses, em 24 de março, a principal categoria do automobilismo brasileiro realizaria a corrida principal da rodada realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Contudo, a prova foi suspensa por motivo de segurança em razão do temporal que desabou na região do circuito. No regresso da Stock Car à pista de 3.493 metros e 14 curvas neste fim de semana, a etapa vai ser definitivamente concluída.

Por força do regulamento, os pontos somados pelos pilotos no fim de semana iniciado em 23 de março ainda não podem ser computados, até que a corrida suspensa seja realizada. Desta forma, somente depois do término da corrida principal, a ser realizada na sexta-feira, a tabela vai incluir a pontuação obtida pelos competidores na segunda etapa.

Daniel Serra (Eurofarma RC) marcou a pole position na manhã daquele sábado, enquanto Felipe Massa (TMG Racing) venceu a corrida sprint, seguido por Ricardo Zonta (RCM Motorsport) e Felipe Fraga (Blau Motorsport), que completaram o pódio em Mogi Guaçu.

Os pilotos largarão nesta sexta-feira com a mesma alocação de pneus para pista seca que estaria definida para a prova que complementaria a segunda etapa, bem como a mesma quantidade de acionamentos do botão de ultrapassagem remanescentes por competidor na rodada e também com os eleitos do Fan Push, em votação finalizada minutos antes do que seria a largada da corrida, em 24 de março. Os vencedores do pleito foram Arthur Leist, Gianluca Petecof (ambos Full Time Sports), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), Átila Abreu (Pole Motorsport), Felipe Fraga e Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli).

A votação do Fan Push que segue em curso é referente à quinta etapa, que será efetivamente disputada entre sábado e domingo (29 e 30/06) no Velocitta.

Grid de largada e transmissão

A prova desta sexta-feira proporciona um cenário curioso para os pilotos, que viajam para o Autódromo Velocitta já sabendo de antemão a posição de largada para uma das corridas do fim de semana.

Vindo de uma longa jornada, correndo nas 24 Horas de Le Mans e, uma semana depois, em Watkins Glen (EUA), Serra (Chevrolet Cruze da Eurofarma RC) vai largar na pole position e terá mais uma chance de triunfar em 2024 depois do duro revés em Cascavel no mês de maio, quando sofreu uma quebra três minutos antes do fim da prova que o levaria à vitória. Ao seu lado, na segunda posição, vai largar Felipe Baptista (Toyota Corolla da Crown Racing), uma das sensações do campeonato.

Ricardo Maurício, que semana passada anunciou que vai deixar a Eurofarma RC ao fim da temporada, vai largar em terceiro na pista onde venceu em outubro de 2023. O tricampeão formará uma pesada segunda fila, com Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time), que assim como Ricardinho tem dois triunfos no Velocitta.

Líder do campeonato, Rafael Suzuki (TMG Racing) sairá do quinto lugar, com Ricardo Zonta (RCM Motorsport) — um dos maiores vitoriosos da Stock Car em Mogi Guaçu, com três primeiros lugares, empatado com Thiago Camilo (Ipiranga Racing) — em sexto no grid.

A corrida que vai complementar a etapa iniciada em março no Velocitta terá transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

GRID DE LARGADA - Etapa 2

1º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s288

2º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min31s369

3º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s566

4º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min31s586

5º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s607

6º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min31s640

7º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min31s809

8º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min31s820

9º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s294

10º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min31s300

11º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s301

12º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s322

13º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min31s358

14º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s495

15º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min31s570

16º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min31s586

17º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min31s605

18º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min31s720

19º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min31s720

20º - Julio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s760

21º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min32s578

22º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s676

23º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min32s927

24º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min33s994

25º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min38s547

26º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min38s693

27º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min39s101

28º - Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min39s605

Corrida Sprint (etapa 2, sábado, 23 de março), resultado oficial:

1º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 20 voltas em 31min33s636

2º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 1s119

3º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 5s041

4º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 12s343

5º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 12s747

6º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 13s812

7º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 14s371

8º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 14s905

9º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 17s497

10º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 18s363

11º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 20s451

12º - Julio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 21s230

13º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 21s845

14º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 25s566

15º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 27s185

16º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 27s687

17º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 29s701

18º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 30s587

19º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 31s455

20º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 33s538

21º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 34s433

22º - Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 46s486

23º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 55s483

24º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 4 voltas

DRUGO PODE IR À SAUBER após Lawson na RB! SAINZ e MAX DEFINEM FUTUROS, Alpine-Ferrari(?) e + pré-GP

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!