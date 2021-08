Eduardo Barrichello enfrenta neste fim de semana seu segundo desafio na Stock Car, em Curitiba e, assim como em Cascavel, seu companheiro será Rubens Barrichello. Desta vez o jovem de 19 anos vai passar o Dia dos Pais de uma forma diferente, celebrado na pista.

O cancelamento da etapa de Nürburgring da Fórmula Regional by Alpine (FRECA), que seria disputada no próximo fim de semana, viabilizou a volta do piloto ao Brasil. Isso aconteceu devido aos desastres causados pelas chuvas na Alemanha, os órgãos governamentais estão utilizando as instalações da pista como base para o atendimento de pessoas afetadas pela tragédia.

A primeira participação de Barrichello na Stock Car chamou a atenção da Toyota Gazoo Racing e equipe Full Time Sports. O piloto rapidamente se adaptou ao carro e foi competitivo no traçado de Cascavel, considerado um dos mais difíceis do certame.

A segunda vez de Dudu Barrichello na Stock Car promete ser intensa, de acordo com a organização do evento a prova será disputada no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba e não no tradicional circuito misto. Além disso o piloto do Toyota Corolla #191 da Full Time Sports dividirá o box com seu pai, justamente em um fim de semana da tradicional comemoração do Dia dos Pais, tornando o momento ainda mais especial.

“Estou pronto para a minha segunda corrida da vida na Stock Car", disse Dudu. "Logicamente já andei no carro e isso me ajuda muito, já sei o que esperar das reações do carro. Tudo tende a ser mais simples dessa segunda vez, e o entendimento com o carro vai ser diferente. Feliz em ter essa nova oportunidade ainda mais sendo no Dia dos Pais e podendo correr ao lado do meu pai”

As atividades de pista começam nesta quinta-feira com um treino para pilotos convidados, no circuito misto. No sábado o piloto que compete a temporada regular da FRECA passará pelo shakedown, dois treinos livres e o classificatório, no domingo participa das duas corridas, ambas com transmissão ao vivo pelo Band, SporTV e Motorsport.com.

Confira a programação da etapa:

Sábado, 7 de agosto

08h00 – Shakedown

08h55 - Treino Livre 1

11h15 - Treino Livre 2

14h00 – Classificação

Domingo, 8 de agosto

11h10 – Corrida 1

11h48 – Corrida 2

