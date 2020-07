Plataforma promete entregar mensagens customizadas de ídolos - como Barrichello - a fãs

Nesta segunda-feira, a ESM Sports Business lançou o site IdoloMio, que promete dar aos fãs a chance de adquirir mensagens em vídeo personalizadas de grandes ídolos no esporte.

Para os fãs de corrida, será possível interagir com o ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, que atualmente representa a equipe Full Time na Stock Car.

Algumas palavras de Rubinho podem ser adquiridas para presentear um fã de automobilismo, seja ele familiar ou amigo, pelo valor de R$ 299 .

O projeto também contará com a participação de grandes nomes de outras modalidades, entre elas, futebol, basquete, vôlei, natação, boxe, futsal e tênis de mesa.

Os interessados poderão escolher de quem querem receber a mensagem. Cada um dos atletas terá um valor pré-definido pelo vídeo que em média varia entre R$149 e R$299 e poderá ser pago no cartão de crédito com opções de parcelamento.

Após selecionar o ídolo, o fã é direcionado para um menu personalizado que poderá definir se o vídeo será destinado para si mesmo ou oferecido como presente para outra pessoa. Nele, o comprador tem a opção de indicar a ocasião e dar instruções de como quer que o jogador grave a mensagem.

Depois que a operação foi finalizada, o ídolo selecionado terá o prazo de até sete dias para entregar o pedido. O material será enviado para o e-mail do comprador que poderá assistir, compartilhar e até fazer o download.

O atleta participante terá a opção de destinar as receitas obtidas para entidades carentes que já apoia e indicadas por ele mesmo ou para o G10 das Favelas.

