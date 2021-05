Stock Car: Cesar Ramos lidera primeiro treino em Interlagos

A Stock Car Pro Series está de volta e na manhã deste sábado realizou o primeiro treino livre, visando a rodada dupla deste domingo no Autódromo de Interlagos. Quem acabou se dando bem no primeiro treino livre foi Cesar Ramos, que no ano passado conquistou sua primeira pole no mítico traçado paulistano.

O piloto da Ipiranga Racing cravou 1min40s273, superando em míseros 0s012 a marca anterior conquistada pelo campeão de 2015, Marcos Gomes.

Mesmo utilizando o lastro de sucesso, Daniel Serra ficou com o terceiro posto, seguido de Guilherme Salas e Allam Khodair.

Uma das grandes novidades para a etapa, o português António Félix da Costa, que substitui Ricardo Maurício, com Covid, foi o nono mais rápido, a apenas 0s280 do líder.

Felipe Massa foi o 18º, Nelsinho Piquet o 24º, Tony Kanaan o 25º e Rubens Barrichello o 26º.

Às 12h40 será realizado o segundo treino livre. O treino classificatório acontece às 15h20, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e na Motorsport.tv.

Resultados do TL1

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:40.273 2 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.012 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.041 4 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.117 5 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.133 6 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.190 7 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.235 8 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.244 9 13 Félix da Costa Eurofarma-RC Cruze 0.280 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.368 11 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 0.403 12 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.435 13 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 0.437 14 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 0.461 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.499 16 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.515 17 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.521 18 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.714 19 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.747 20 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.810 21 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.931 22 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.932 23 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.936 24 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 0.942 25 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 0.946 26 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.975 27 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1.203 28 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1.686 29 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1.817 30 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 1.966 31 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 2.811 32 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 3.888

