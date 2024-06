Stock Car: Daniel Serra deixará equipe Eurofarma na temporada 2025

Tricampeão da Stock Car, Daniel Serra não seguirá na equipe Eurofarma-RC na temporada 2025 da categoria.

O Motorsport.com soube da informação em primeira mão e a notícia foi confirmada oficialmente pela escuderia neste sábado, após corrida sprint (assista abaixo na Motorsport.tv Brasil no YouTube) no Velocitta.

"A Eurofarma-RC anuncia que o piloto Daniel Serra não seguirá na equipe em 2025", iniciou o time chefiado por Rosinei Campos, o 'Meinha', em comunicado.

"Daniel Serra entrou para a Eurofarma-RC em 2017, e nesse período, conquistou 3 títulos consecutivos em 2017, 2018 e 2019, além de 3 vice-campeonatos, resultado que nos enche de orgulho. O piloto segue defendendo a equipe até o final da temporada. Agradecemos pela parceria e desejamos ao tricampeão uma longa e vitoriosa nova jornada”, completou a equipe.

A notícia vem alguns dias após a confirmação de que o outro atual piloto da escuderia, o também tricampeão Ricardo Maurício, deixará a estrutura da Eurofarma após a temporada 2024. Seu substituto será Felipe Fraga -- o mais jovem campeão da Stock, que conquistou o título em 2016, deixará a Blau Motorsport rumo ao novo time, conforme reportou o Motorsport.com em primeira mão. Ainda não se sabe quem assume o assento de Serra.

