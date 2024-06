A Stock Car fez a sua corrida sprint da quinta etapa do campeonato, no Velocitta neste sábado. Pela segunda vez em 2024 Gaetano di Mauro foi o grande nome de uma corrida. Ele se aproveitou do pit stop lento de Felipe Massa, que liderava na janela de paradas, para chegar ao êxito neste sábado.

Dudu Barrichello, que vive boa fase, foi o segundo colocado, seguido por Thiago Camilo, em terceiro. Massa ainda conseguiu salvar um quarto lugar.

A Corrida

Massa largou na frente e se manteve na ponta na primeira volta. Ainda no primeiro giro, Gabriel Casagrande após contato com Rubens Barrichello e Ricardo Maurício, com o atual campeão levando a pior e precisando abandonar.

Camilo era quem estava mais próximo na perseguição a Massa, com ambos se tocando e Thiago ficando para trás na terceira volta. Com isso, Rafael Suzuki se aproveitou para chegar ao segundo posto.

Os companheiros de equipe TMG batalhavam pela ponta quando a janela de paradas foi aberta. Ainda antes de parar, Suzuki começou a ter problemas e perdia ritmo e o segundo posto para di Mauro.

Massa foi para os pits restando 12 minutos, mas teve problemas com sua parada. Quando a janela acabou, di Mauro era o líder, seguido por Dudu e Camilo.

Suzuki, que acidentalmente bateu em Rapha Teixeira na entrada dos pits, teve que abandonar por ter o radiador furado.

E foi assim que acabou. Gaetano recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, com Dudu em segundo e Camilo em terceiro.

A corrida principal da etapa do Velocitta acontece neste domingo, às 14h, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

1 Gaetano di Mauro Cavaleiro-Chevrolet 21 voltas 2 Eduardo Barrichello Full Time-Toyota + 2.360 3 Thiago Camilo Ipiranga-Toyota + 3.370 4 Felipe Massa TMG-Chevrolet + 3.864 5 Guilherme Salas KTF-Chevrolet + 10.182 6 Felipe Baptista Crown-Toyota + 14.333 7 Cesar Ramos Ipiranga-Toyota + 14.994 8 Felipe Fraga Blau-Chevrolet + 15.423 9 Ricardo Maurício Eurofarma RC-Chevrolet + 15.781 10 Bruno Baptista RCM-Toyota + 19.169 11 Rubens Barrichello Full Time-Toyota + 20.703 12 Julio Campos Pole-Chevrolet + 21.585 13 Daniel Serra Eurofarma RC-Chevrolet + 21.930 14 Átila Abreu Pole-Chevrolet + 22.682 15 Gianluca Petecof Full Time-Toyota + 27.573 16 Zezinho Muggiati KTF-Chevrolet + 31.323 17 Nelsinho Piquet Cavaleiro-Chevrolet + 31.385 18 Vitor Baptista Scuderia Chiarelli-Toyota + 35.173 19 Arthur Leist Full Time-Toyota + 36.129 20 Ricardo Zonta RCM-Toyota + 38.180 21 Gabriel Robe Garra-Chevrolet + 55.266 22 Lucas Foresti AMattheis Vogel-Chevrolet + 1 volta 23 Lucas Kohl Garra-Chevrolet + 2 voltas 24 Enzo Elias Crown-Toyota + 4 voltas 25 Rafael Suzuki TMG-Chevrolet + 7 voltas 26 Raphael Teixeira ASR-Chevrolet Abandonou 27 Allam Khodair Blau-Chevrolet Abandonou 28 Cacá Bueno KTF-Chevrolet Abandonou 29 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel-Chevrolet Abandonou

A REAPROXIMAÇÃO de Senna e Prost e a TROCA McLaren-Williams: assessora de Ayrton, Betise conta TUDO!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!