A Stock Car Pro Series finalmente pôde completar a segunda etapa da temporada de 2024 nesta sexta-feira, com a realização da corrida que faltou em 24 de março, impossibilitada pela chuva.

Daniel Serra, pole position, conseguiu dominar as ações durante praticamente toda a corrida e triunfou. Felipe Baptista, segundo colocado, foi quem mais esteve na pressão sobre o tricampeão da categoria. O pódio foi fechado por Ricardo Maurício.

A Corrida

Na largada, Serra conseguiu manter a ponta, mas pressionado por Felipe Baptista. Ricardo Maurício acompanhava a briga entre os dois primeiros.

Faltando 43 minutos, o líder do campeonato, Rafael Suzuki, apareceu lento na pista, parando na sequência, o que chamou o safety car.

O reinício foi autorizado quando restavam 37 minutos, o que também coincidiu com a abertura da janela de paradas obrigatórias. Felipe Baptista ainda pressionava Serra pela liderança. Mas o jovem da Texaco Racing acabaou errando no Saca-Rolha, perdendo a segunda posição para Maurício.

Baptista foi para os pits quando faltavam 30 minutos. Rubens Barrichello, quarto colocado até então, veio na sequência.

Serra fez o seu pit stop com 25 minutos, um dos últimos da corrida. Ao sair, ele encontrou Felipe Baptista na P2, pressionando muito e 'chamando' também Ricardo Maurício na terceira posição.

Lucas Kohl abandonou a corrida com 20 minutos para o final, ao parar seu carro na pista, mas sem a necessidade de acionamento do safety car.

Julio Campos e Gabriel Casagrande se estranharam, com um batendo no outro, mas seguindo na sequência.

A retirada do carro de Khol fez com que o safety car pela segunda vez.

O reinício ocorreu quando faltavam 12 minutos. Desta vez, Serra conseguiu escapar um pouco da pressão de Baptista. Massa, quarto colocado, tentava a última posição de pódio sobre Ricardinho.

Felipe Baptista errou novamente na mesma curva que a anterior, mas desta vez não perdeu posição. Enquanto isso, Thiago Camilo e Casagrande se 'encontravam' na pista. Os comissários prometeram analisar o caso após a corrida.

Na última volta, Massa teve uma das rodas quebradas e rodou.

Serra garantiu a vitória, seguido por Baptista e Maurício.

Neste sábado, será dado o início da quinta etapa, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 2 121 Felipe Baptista Crown Racing 0,885 3 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 2,033 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 9,228 5 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 13,543 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 14,524 7 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 15,383 8 0 Caca Bueno KTF Sports 15,974 9 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 17,440 10 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 22,189 11 81 Arthur Leist Full Time Sports 22,775 12 18 Allam Khodair Blau Motorsport 23,943 13 4 Julio Campos Pole Motorsport 24,594 14 85 Guilherme Salas KTF Racing 25,001 15 51 Atila Abreu Pole Motorsport 25,518 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 25,721 17 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 27,586 18 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 27,848 19 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports 29,469 20 28 Enzo Elias Crown Racing 30,480 21 120 Vitor Baptista 32,668 22 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 33,249 23 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 33,943 24 38 Zezinho Muggiati KTF Racing 36,426 25 19 Felipe Massa TMG Racing 1 Lap

Veja como foi

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

