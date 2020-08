Após inaugurar sua temporada 2020 com a rodada dupla de Goiânia, a Stock Car volta às pistas em Interlagos, São Paulo, no próximo fim de semana. O circuito estará de portões fechados em função da Covid-19, mas terá a tão aguardada disputa da Corrida do Milhão.

A mais prestigiada prova da categoria máxima do automobilismo brasileiro ocorre no domingo, um dia após a terceira corrida do campeonato deste ano. Os grids de largada serão definidos nas manhãs de cada dia, conforme a programação abaixo:

Sexta-feira (21/08)

Shakedown: 9h às 9h15

Treino Livre 1: 10h às 10h30 e 10h40 às 11h10

Treino Livre 2: 14h00 às 14h30 e 14h40 às 15h10

Sábado (22/08)

Classificação: 9h às 9h32

Corrida: 11h (40 minutos + 1 volta)

Domingo (23/08)



Classificação: 8h15 às 08h47

Corrida: 10h13 (40 minutos + 1 volta) Todas as notícias sobre a Corrida do Milhão e a prova paulistana da Stock Car você acompanha no site do Motorsport.com. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nosso canal no YouTube! Classificação da Stock Car 2020, que teve vitórias de Barrichello e Zonta em Goiânia: Posição Piloto Pontos 1 Rubens Barrichello 38 2 Daniel Serra 34 3 Thiago Camilo 31 4 Ricardo Zonta 30 5 Ricardo Maurício 30 6 Cacá Bueno 29 7 Allam Khodair 26 8 Cesar Ramos 26 9 Átila Abreu 22 10 Nelsinho Piquet 20 11 Galid Osman 19 12 Matías Rossi 19 13 Guilherme Salas 18 14 Bruno Baptista 18 15 Rafael Suzuki 14 16 Diego Nunes 13 17 Julio Campos 12 18 Vitor Genz 11 19 Denis Navarro 11 20 Pedro Cardoso 9 21 Tuca Antoniazi 7 22 Lucas Foresti 6 23 Gaetano di Mauro 0 24 Marcos Gomes 0 25 Gabriel Casagrande 0

