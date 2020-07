Depois de uma longa espera por causa da pandemia do novo coronavírus, a temporada 2020 da Stock Car finalmente deu seu pontapé inicial no último fim de semana, com a rodada dupla de Goiânia.

Além do aguardado começo do campeonato, a etapa marcou a estreia de um piloto argentino na categoria. Trata-se de Matías Rossi, que correrá com um dos novos Toyota Corolla da equipe Full Time neste ano.

O que poucos sabem, porém, é que o 'hermano' esteve próximo de ter a companhia de um compatriota no grid goiano. O Motorsport.com apurou que Agustín Canapino recebeu um convite para disputar a rodada de Goiás pela Hot Car, com o Chevrolet Cruze.

Entretanto, o competidor argentino, vinculado à montadora norte-americana, não conseguiu vir ao Brasil por causa dos protocolos de segurança contra a covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria da equipe.

O time comandado por Amadeu Rodrigues também esclareceu que "há a possibilidade" de Canapino "fazer outra etapa ou outras etapas" pela Hot Car em 2020. Por ora, a equipe conta apenas com Tuca Antoniazi como piloto.

Conforme adiantado pelo site argentino Campeones e confirmado pelo Motorsport.com, o convite a Canapino partiu de Carlos Col, CEO da Stock Car. O piloto já disputou uma etapa da categoria pela própria Hot Car, em 2019, em Santa Cruz do Sul, obtendo a 11ª posição.

A iniciativa para ter Canapino em uma prova da categoria em 2020 agradaria à Chevrolet Argentina, já que seria uma 'resposta' da montadora à presença de Rossi, este vinculado à Toyota. Neste ano, a Stock volta a ser multimarcas, com os modelos Cruze e Corolla.

Max Verstappen entalado na privada? Bernoldi relembra episódio no auge da 'guerra' com pai do prodígio