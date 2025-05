Depois de mais de uma década, a Mitsubishi Motors está de volta à Stock Car Pro Series. A montadora japonesa, que marcou época na categoria nos anos 2000, estreia seu novo projeto neste final de semana, no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tão aguardada abertura da temporada 2025 da maior categoria da América do Sul.

Com um modelo desenvolvido especialmente para a atual geração de carros da Stock Car, a marca promete agregar ainda mais competitividade a um grid que já conta com algumas das principais fabricantes do setor automotivo. Sua chegada representa um reforço de peso para a categoria, que vem investindo na diversidade de marcas e na evolução tecnológica dos carros.

Este é, aliás, o grande atrativo do final de semana: a estreia da nova geração do carro da Stock Car. O Audace SNG01 (SNG é sigla para Stock Car New Generation) promete uma verdadeira revolução – uma ruptura que divide a história da categoria após a chegada de um novo modelo repleto de inovações tecnológicas e motores quatro cilindros turbinados com 500 cavalos de potência - em substituição aos V8 aspirados que impulsionaram a categoria por 24 anos.

A etapa paulista marca o início de uma nova fase para a Mitsubishi Motors na principal competição do esporte a motor brasileiro, reafirmando seu DNA esportivo e sua ligação histórica com as pistas. Há 25 anos, a marca promove a Mitsubishi Cup, o maior campeonato de rally raid monomarca da América Latina.

“O retorno da Mitsubishi Motors à Stock Car representa um capítulo importante na história da marca no Brasil. Sempre estivemos envolvidos diretamente com o esporte á motor, especialmente com os rallies, modalidade que usamos como laboratório de testes para o desenvolvimento dos nossos veículos. Agora, vamos mostrar toda a esportividade e desempenho que nossos modelos oferecem aos clientes, e a Stock é a melhor plataforma para isso”, afirmou Mauro Luis Correia, CEO da Mitsubishi Motors no Brasil.

É um reencontro com sua história: a última vez que a marca dos três diamantes esteve na pista com a Stock Car aconteceu no dia 7 de dezembro de 2008 na corrida final daquela temporada. Na sexta-feira (2) que marca o início das atividades de pista da primeira etapa com os treinos livres, terão se passado 5.983 dias.

A primeira participação da Mitsubishi na Stock Car começou exatamente 20 anos atrás com o Mitsubishi Lancer. Uma fase que foi marcada por 16 vitórias, 38 pódios, 13 pole positions, 15 voltas mais rápidas, 37 pilotos e dois títulos em 48 corridas disputadas entre o início de 2005 e o final de 2008.

O segundo capítulo se inicia neste final de semana, 7.306 dias depois daquele 1º de maio de 2005, agora em plataforma mais moderna e com o Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car fazendo sua estreia nas pistas de asfalto. Cinco equipes competirão carregando a marca japonesa: Eurofarma-RC, RCM Motorsports, Blau Motorsport, Scuderia Bandeiras II e CAR Racing KTF.

Esquadrão de alto calibre

Os dez pilotos que representarão a Mitsubishi em 2025 formam um time de respeito: entre jovens promissores, nomes consagrados e até estreantes, o deceto dos três diamantes soma até agora 84 vitórias, 55 pole positions, 260 subidas ao pódio e quatro títulos.

Na Eurofarma-RC, Felipe Fraga e Gaetano di Mauro foram uma dupla 100% nova na equipe comandada por Rosinei Campos; na RCM, cuja chefia é de Marcel Campos, filho de Rosinei, a formação segue com Ricardo Zonta e Bruno Baptista. A Blau Motorsport estreia em nova estrutura – da Pole Motorsport – com o tricampeão Daniel Serra e Allam Khodair.

A reestruturação da KTF Sports deu origem à CAR Racing KTF, e com dois jovens ases: Felipe Baptista e Gianluca Petecof. Caçula no grid, a Scuderia Bandeiras também terá dois Mitsubishi Eclipse Cross em seus boxes, conduzidos por Nelsinho Piquet e pelo estreante Vicente Orige, que traz na bagagem experiência com vários tipos de carro e títulos em outras categorias.

A programação do final de semana em Interlagos prevê a realização de cinco sessões de treinos livres. Será o primeiro contato dos pilotos com os novos carros na sexta-feira (2) e sábado (3), quando também será disputada a classificação, às 14h45, para a definição do grid de largada. Excepcionalmente, a primeira etapa será composta apenas da corrida principal no domingo (4) às 12h10 com 50 minutos mais uma volta – e transmissão ao vivo por Band, canais SporTV e outras plataformas, como o canal oficial da Stock Car no YouTube.

