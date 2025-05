A Texaco Racing revelou o layout do carro do jovem talento Arthur Leist, para a temporada 2025 da Stock Car Pro Series. Em um ano em que a principal categoria do automobilismo nacional vive um momento inédito, e após 45 anos de sedãs, inaugura em 2025 a era dos SUVs, a Texaco também vem com novidades.

Além da chegada de Leist, que faz parte de uma nova geração de pilotos, a marca aposta no equilíbrio entre o clássico, a tradição e evidencia de maneira impactante a velocidade, alta perfomance e tecnologia presentes na marca centenária no mercado internacional (são 123 anos de história) e que neste ano completa 110 anos de Brasil.

A Texaco está presente na Stock Car há mais de duas décadas, e durante todos esses anos sempre demonstrou os valores de velocidade, desempenho, tradição e talento presentes em seu DNA, e isso a levou à conquista de quatro títulos na categoria, com os pilotos Marcos Gracia, em 1986, e no histórico tricampeonato de Chico Serra, nos anos de 1999, 2000 e 2001. Em 2024 novamente brigou pelo título.

A bordo do Corolla Cross #81, da Toyota, o piloto gaúcho, vai levar as cores preto, vermelho e branco, tão características da Texaco. A estrela icônica da marca, inspirada na bandeira do estado norte-americano do Texas, segue presente e estampa o capô do carro #81. No layout buscou-se manter uma linha similar com o traço dos últimos anos, reforçando o conceito da tradição, sem jamais esquecer do fator velocidade.

O conceito do carro da Texaco Racing foi desenvolvido pela Gandolfo Estúdio, e contou com toda a expertise de Paulo Gandolfo, que há quase 40 anos é um profissional reconhecido na área e especializado em projeto de frotas e carros de corrida. A criação buscou equilibrar e destacar os fatores da marca de performance, velocidade e tradição.

“O processo criativo do Stock 2025 para o carro da Texaco foi desenvolvido evidenciando os valores da marca. Criamos um projeto extremamente clean, mas que traz elementos de velocidade, desempenho e tecnologia, valorizando as cores predominantes da Texaco”, analisa Paulo Gandolfo, que assina o layout do carro de Arthur Leist.

“Quando começamos a pensar no carro de 2025, queríamos manter a tradição, aliando no conceito a ideia de modernidade, dinamismo, tecnologia e perfomance, que tanto definem a Texaco. Com isso, buscamos manter a mesma linha dos anos anteriores, mas buscamos trazer de forma mais evidente e impactante a velocidade e o alto desempenho no uso das linhas retas”, conta Carolina Marques, Gerente de Marcas e Comunicação da Texaco.

O novo modelo SUV com as cores Texaco, preparado pela experiente equipe Crown Racing, vai acelerar, pela primeira vez, no traçado do autódromo de Interlagos, na próxima sexta-feira (2), durante os treinos livres oficiais da etapa de abertura da temporada 2025.

Calendário da Stock Car Pro Series para a temporada 2025

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

6ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (MG)

7ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa*

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa*

10ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa*

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações

