A Stock Car dá o pontapé inicial para a temporada de 2025 neste dia 4 de maio, com a disputa da etapa de São Paulo marcada para o Autódromo de Interlagos. E o ano da principal categoria do esporte a motor brasileiro está repleto de novidades, como Felipe Baptista, que passa a defender a equipe Car Racing KTF.

As novidades nos carros da categoria não param por aí. Depois de décadas usando modelos com carroceria sedan, a Stock Car adota a partir deste ano os SUVs. Felipe Baptista vai acelerar o novo Mitsubishi Eclipse Cross, modelo que marca o retorno da fabricante dos três diamantes à principal categoria do automobilismo brasileiro.

A parte de tecnologia embarcada nos carros foi aprimorada com a chegada de novos motores turbo, chassis reforçados com aços da ArcelorMittal e uma super tela Fueltech FT700 com integração de tecnologia 5G para análise de dados. Para os pilotos, o volante passa a ser mais parecido com o que é visto em categorias como a Fórmula 1.

Também do principal campeonato do esporte a motor mundial vem a adoção da asa traseira móvel (DRS) nos carros da Stock Car. Os carros estão mais velozes, marcando tempos de volta até quatro segundos mais baixos em relação ao modelo anterior, segundo os testes da categoria.

Felipe Baptista foi um dos grandes nomes da última temporada da Stock Car, lutando pelo título até a última etapa em Interlagos e fechando a temporada como o maior vencedor de 2024 com três triunfos ao lado de Gaetano Di Mauro, além do sexto lugar na tabela final de pontos. Agora, o piloto do carro 121 entra em um projeto inédito dentro da Car Racing com a presença de quatro carros.

"São muitas novidades no ano e estou feliz por disputar a temporada tendo o apoio do banco BV com a Car Racing KTF. O objetivo é, mais uma vez, lutar pelo título. Estivemos sempre entre os líderes em 2024 e tenho certeza de que o time tem profissionais capazes de entregar um carro para vencermos corridas", disse Felipe Baptista.

Não é só o time que é novo na temporada 2025 da Stock Car. A Car Racing tem, considerando os quatro pilotos, a equipe de pilotos mais jovem do grid. Além de Felipe Baptista, o time conta com Gianluca Petecof no outro carro da CAR Racing KTF, enquanto a CAR Racing Sterling tem Rafael Reis e José "Zezinho" Muggiati no grid. A média de idade é de 22 anos.

O formato do final de semana da Stock Car segue semelhante ao de 2024. Desta forma, a sexta-feira é dedicada aos treinos livres, enquanto o sábado contará com a classificação e a corrida sprint, que inverte os 12 melhores da definição do grid de largada e tem 30 minutos de duração.

O domingo é reservado para a corrida principal, com 50 minutos de duração e grid conforme o definido na classificação do dia anterior. Nesta primeira etapa, especificamente, haverá somente a corrida mais longa no domingo.

A Stock Car terá 12 etapas ao longo de 2025, passando pelos principais autódromos do País, como Interlagos, Velocitta e Goiânia, além de uma das etapas mais aguardadas do ano no circuito de rua de Belo Horizonte, o chamado BH Stock Festival, no entorno do Mineirão. As corridas terão transmissão ao vivo de Band, Sportv e YouTube.

Confira o calendário completo da Stock Car 2025:

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

6ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (MG)

7ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

10ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!