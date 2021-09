Stock Car: Diego Nunes lidera treino no misto de Goiânia

A Stock Car Pro Series prepara uma verdadeira maratona no fim de semana em Goiânia. Serão duas etapas, ou seja, duas provas no sábado e outras duas no domingo, com traçados diferentes. No primeiro dia a categoria utilizará o misto, mais tradicional, e para fechar a etapa, será a vez do anel externo do circuito.

Nesta sexta-feira (17) foi realizado o único treino livre no misto, com a Blau Motorsport mais uma vez mostrando sua força neste tipo de sessão. Diego Nunes foi o mais rápido com 1min27s446, superando em 0s103 o argentino Matías Rossi.

Julio Campos, Thiago Camilo e Allam Khodair completaram o top-5.

Daniel Serra, o líder do campeonato fez o 10º tempo e viu Gabriel Casagrande – vice-líder - à sua frente, em sexto.

Neste sábado acontece o treino de classificação às 11h, que definirá o grid de largada da corrida 1, às 13h40, tudo com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado

Pos. No. Piloto Team Model Tempo/Dif. 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.446 2 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.103 3 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.203 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.273 5 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.275 6 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.307 7 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.314 8 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.361 9 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.416 10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.437 11 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.467 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.513 13 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.529 14 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.535 15 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.570 16 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.608 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.662 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 0.670 19 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 0.675 20 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.711 21 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 0.738 22 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 0.772 23 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.776 24 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.802 25 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 0.852 26 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.894 27 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 0.907 28 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 0.932 29 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1.261 30 37 Raphael Teixeira RKL Competições Cruze 1.716 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.972

