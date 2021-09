Depois de uma emocionante etapa no anel externo de Curitiba, coroada com a vitória do piloto Shell Átila Abreu, a Stock Car inova mais uma vez na temporada 2021 e realiza duas etapas em dois traçados diferentes no mesmo fim de semana pela primeira vez em seus mais de 40 anos de história. Goiânia é o palco da oitava e nona etapas do campeonato, a primeira no traçado misto no sábado e a segunda no anel externo no domingo.

Será um desafio inédito para pilotos e equipes. Além da revisão completa dos carros depois da rodada dupla de sábado, a característica do anel externo da pista da capital goiana impõe a necessidade de alterar de forma significativa o acerto dos carros, especialmente a geometria da suspensão. Assim os engenheiros e mecânicos das equipes Shell V-Power e Shell-RCM esperam muito trabalho depois da bandeirada do sábado.

Para apimentar ainda mais o fim de semana, a previsão do tempo indica temperaturas superiores aos 30ºC e o cronograma da etapa prevê apenas dois treinos livres de 30 minutos para cada piloto –- um no misto na sexta-feira e outro no anel externo no domingo.

Maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo, a Shell desembarca em Goiânia com seus três representantes no grid muito animados. Ricardo Zonta, Átila Abreu e Galid Osman já venceram no palco da jornada deste fim de semana e o trio vem em alta em 2021.

Terceiro no campeonato, o atual vice-campeão Zonta espera novamente uma performance convincente do Toyota Corolla Gazoo Racing #10 da equipe Shell-RCM para entrar de vez na briga pelo título.

Ele foi o primeiro vencedor com os carros no regulamento atual, justamente em Goiânia na etapa de abertura da temporada 2020. O ex-piloto da Toyota na Fórmula 1 tem pole position e vitória neste ano e acumula 175 pontos depois de recuperar na Justiça Desportiva os resultados conquistados na pista na abertura da temporada, coincidentemente também em Goiânia.

“Depois que recuperamos os pontos, justamente, da corrida em Goiânia, o que me coloca na terceira posição no campeonato e definitivamente na luta pelo título, faz com quem essas duas etapas de rodada dupla sejam de ainda maior importância e me dá mais garra para batalharmos por grandes resultados. Goiânia é uma pista onde já conquistamos vitórias e acredito muito que estaremos disputando as primeiras colocações”, disse Zonta.

Átila Abreu aparece em sétimo com a estreante equipe Shell V-Power. A organização comandada pelo engenheiro Joselmo Barcik, o “Polenta”, surpreende em sua temporada inaugural.

Vice-campeão de 2014, o piloto paulista de Sorocaba já conquistou duas vitórias no ano, em Cascavel e no anel externo de Curitiba. Átila acumula 159 pontos e sabe da importância de aproveitar bem os treinos e fazer uma jornada limpa no sábado para sair de capital do estado de Goiás com bons e importantes pontos –- são nada menos que 112 tentos em disputa neste fim de semana.

“Fim de semana que promete ser agitado e intenso. Um treino de 30 minutos e direto para o quali. Vamos passar por anel externo e pista mista no mesmo fim de semana, estou animado para as corridas. É nossa segunda vez em Goiânia no ano, a temporada começou lá e muito evoluímos desde então, estamos mais preparados. Espero pontuar bem para chegar na briga pelo título sempre brigando por pódios e vitórias no campeonato", afirmou Átila.

"A grande dificuldade vai ser a preparação com poucas sessões de treino previstas. Vamos continuar o bom trabalho que estamos fazendo, conquistamos duas vitórias no primeiro ano da equipe. Mais do que nunca classificar bem vai ser importante para os bons resultados, o quali vem sendo nossa pedrinha no sapato ao longo do ano e um bom quali pode mudar o rumo da corrida", completou Abreu.

Já Galid aposta no retrospecto em Goiânia para traduzir em pontos a performance que tem apresentado em treinos e corridas. O piloto já avançou ao Q3, liderou corrida e lutou no pelotão da frente. Agora espera encaixar uma etapa consistente para avançar no campeonato.

“Estou animado! Vai ser a prova mais difícil do ano por conta do calor, a previsão é de 38ºC em Goiânia, tendo duas corridas no sábado e duas no domingo. Isso vai exigir muito do carro e de nós pilotos. Goiânia é uma pista que eu costumo andar bem, já venci corrida por lá na Stock Car, o que me deixa muito empolgado para o fim de semana", disse o dono do carro de número 28.

A Stock Car tem as treinos e corridas exibidas aqui no Motorsport.com e as provas ao vivo pela Band e canais SporTV – que mostra também os qualis. A largada da primeira corrida de sábado está marcada para 13:40 no misto. No domingo, a prova do anel externo começa às 13h10.

Stock Car – Goiânia 2

Sexta-feira, 17 de setembro

09:25 – 09:35 – Shakedown – Misto

11:15 – 12:25 – Treino livre 1 – Misto

Sábado, 18 de setembro

10:15 – 10:25 – Warm up – Misto

11:00 – 11:45 – Quali 8ª etapa – Misto

13:40 – 14:13 – Corrida 1 – 8ª etapa – Misto

14:18 – 14:51 – Corrida 2 – 8ª etapa – Misto

Domingo, 19 de setembro

08:00 – 09:10 – Treino livre 2 – Anel Externo

10:30 – 11:15 – Quali 9ª etapa – Anel Externo

13:10 – 13:43 – Corrida 1 – 9ª etapa – Anel Externo

13:48 – 14:21 – Corrida 2 – 9ª etapa – Anel Externo

Stock Car – Campeonato após 7 etapas (top 10):

1. Daniel Serra 243 pontos

2. Gabriel Casagrande 232

3. Ricardo Zonta 175

4. Cesar Ramos 172

5. Rubens Barrichello 167

6. Bruno Baptista 160

7. Átila Abreu 159

8. Thiago Camilo 148

9. Ricardo Mauricio 142

10. Denis Navarro 142

23. Galid Osman 48

