Rubens Barrichello foi o mais rápido na sessão classificatória da Stock Car Pro Series disputada neste sábado (18) e cravou a pole position da etapa de Goiânia com um tempo de 1:27.284, seguido de Bruno Baptista e Gabriel Casagrande.

O líder da temporada de 2021 Daniel Serra passou para o Q3, mas ficou com a sexta posição e viu seu principal rival pelo título marcar o terceiro lugar e sair na vantagem. Diego Nunes e Cesar Ramos completaram a parte final da qualificação em quarto e quinto, respectivamente.

Q1

Como de costume, os 15 melhores da primeira parte da qualificação se classificariam para o Q2 e os 31 pilotos foram divididos em dois pelotões, de 15 e 16 carros.

Barrichello liderou os primeiros momentos do Grupo 1, superado pouco depois por Ricardo Maurício, que anotou 1:27.692 contra 1:27.712 de Rubinho. Ramos completava o top 3 com 1:27.743.

Nos últimos momentos, Serra apareceu com 1:27.600 e ficou com o melhor tempo do pelotão, Ramos conseguiu melhorar, subiu para segundo e Átila Abreu surgiu em terceiro.

Em seguida, foi a vez do Grupo 2. Marcos Gomes e Gaetano di Mauro foram os primeiros a colocarem seus carros no top 15. Logo após, Felipe Lapenna cravou 1:27.398, pulou para a ponta, e Gomes baixou seu tempo, melhorando sua posição ao subir para a segunda.

Beto Monteiro, Julio Campos e Christian Hahn foram os últimos a se classificarem para o Q2, jogando di Mauro para fora do top 15.

Classificação do Q1

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:27.398 - 2 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:27.549 151 3 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:27.556 158 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:27.600 202 5 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:27.605 207 6 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:27.615 217 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:27.625 227 8 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:27.664 266 9 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:27.665 267 10 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.673 275 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:27.673 275 12 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.683 285 13 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:27.684 286 14 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:27.692 294 15 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:27.712 314 16 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:27.758 360 17 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:27.763 365 18 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:27.765 367 19 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:27.772 374 20 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:27.786 388 21 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:27.804 406 22 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:27.824 426 23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:27.846 448 24 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:27.869 471 25 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:27.879 481 26 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:28.082 684 27 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 1:28.122 724 28 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:28.364 966 29 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.403 1.005 30 37 Raphael Teixeira RKL Competições Cruze 1:28.685 1.287 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:29.546 2.148

Q2

Ricardinho ficou de fora da segunda parte do treino logo no começo. Seu carro perdeu potência e ele chegou a parar na grama, mas conseguiu voltar aos boxes. No entanto, não teve condições de retornar ao circuito.

Ramos anotou a ponta após os primeiros tempos, com 1:27.598, superado pouco depois por Nunes e Barrichello, com 1:27.538 e 1:27.370, respectivamente, restando cerca de 20 segundos para encerrar o cronômetro. Casagrande, Baptista e Serra completavam o top 6 que ia para o Q3 disputar a pole position.

Q2 encerrado e eles garantiram sua passagem, apenas com trocas na ordem após algumas melhoras nos tempos.

Classificação do Q2

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:27.370 - 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.538 168 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:27.579 209 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:27.598 228 5 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:27.599 229 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:27.631 261 7 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.684 314 8 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:27.719 349 9 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:27.757 387 10 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:27.764 394 11 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:27.789 419 12 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:27.818 448 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:27.976 606 14 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:28.036 666 15 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze - - Q3

O pelotão saiu muito próximo, com Barrichello sendo o primeiro da fila. Ele marcou 1:27.384 e estava com a liderança provisória após todos completarem suas voltas. Baptista aparecia em segundo, com 1:27.422 e Casagrande em terceiro ao anotar 1:27.495.

Restavam 30 segundos e, com isso, mais uma tentativa para os pilotos. Nunes melhorou seu tempo e ultrapassou Ramos pela quarta colocação. Não houve qualquer mudança no top 3 e Rubinho ficou com a pole position. Serra completou o Q3 em sexto.

Classificação do Q3

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:27.284 - 2 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:27.422 138 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:27.495 211 4 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.496 212 5 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:27.500 216 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:27.561 277

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: