Stock Car divulga calendário completo da temporada 2022; confira

Já sabemos por onde a Stock Car Pro Series passará em 2022. Nesta terça-feira a Vicar, promotora da principal categoria do automobilismo nacional, divulgou o calendário completo do campeonato do próximo ano, incluindo os locais de cada uma das 12 etapas.

Tudo começa em 13 de fevereiro, com a volta da Corrida de Duplas, em que os pilotos convidam grandes nomes do automobilismo nacional e internacional em busca da vitória.

A categoria passa ainda pelo Rio de Janeiro, na etapa do Aeroporto do Galeão, Goiânia, Velocittà, além do retorno de Brasília, em duas ocasiões, incluindo a grande final, marcada para 20 de novembro.

Sucesso em 2021, as provas em anel externo da Stock Car Pro Series serão pelo menos três na próxima temporada: Goiânia, na 2ª e 11ª etapas, e a Super Final BRB, 12ª e última etapa do ano.

Nesse aspecto, outra corrida que merece atenção é o GP Galeão, cujo traçado deve disputar a posição de mais veloz do Brasil.

A Stock Car Pro Series ainda terá a companhia de outras três categorias ao longo de 2021: a Stock Series, novo nome dado à Stock Light, além do Turismo Nacional e a estreia da Fórmula 4 Brasil.

Confira as datas e locais anunciados pela Vicar:

STOCK CAR PRO SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

01 – 13/02 – Interlagos* – “Corrida de duplas”

02 – 20/03 – Goiânia – Anel externo. 70ª largada da história nessa pista

03 – 10/04 – Rio de Janeiro – “GP do Galeão”

04 – 15/05 – Velocitta – Em Mogi Guaçu (SP)

05 e 06 – 02 e 03/07 – Brasília – Traçado a definir

07 – 31/07 – Interlagos* – Sem observações

08 – 04/09 – Rio Grande do Sul – Tarumã ou Santa Cruz do Sul**

09 – 25/09 – Velocitta – Em Mogi Guaçu (SP)

10 e 11 – 22 e 23/10 – Goiânia – Traçado misto e anel externo

12 – 20/11 – Brasília – "Super Final BRB” no anel externo

STOCK SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

01 – 20/03 – Goiânia – Anel externo

02 – 10/04 – Rio de Janeiro – “GP do Galeão”

03 – 15/05 – Velocitta – Em Mogi Guaçu (SP)

04 – 03/07 – Brasília – Traçado a definir

05 – 31/07 – Interlagos* – Sem observações

06 – 25/09 – Velocitta – Em Mogi Guaçu (SP)

07 - 23/10 – Goiânia (Misto e anel externo).

08 – 20/11 – Brasília – ¬"Super Final BRB” no anel externo

FÓRMULA 4

Etapas – Data – Local – Observação

15/05 – Velocitta – Em Mogi Guaçu (SP)

02 – 03/07 – Brasília – Sem observações

03 – 31/07 – Interlagos* – Sem observações

04 – 25/09 – Velocitta – Em Mogi Guaçu (SP)

05 – 23/10 – Goiânia – Sem observações

06 – 20/11 – Brasília – "Super Final BRB”

TURISMO NACIONAL

Etapas – Data – Local – Observação

Encerramento 2021

06 – 13/02 – Interlagos* – Final da temporada 2021

Temporada 2022

01 – 20/03 – Goiânia

02 – 03/07 – Brasília

03 – 31/07 – Interlagos*

04 – 04/09 – Rio Grande do Sul – Tarumã ou Santa Cruz do Sul**

05 – 23/10 – Goiânia

06 – 20/11 – Brasília

Comentários gerais:

* Data a ser oficializada pela Prefeitura de São Paulo

** Caso atendam as demandas de reforma da pista

* * * Todas as provas da F4 e Turismo Nacional serão disputadas em traçado misto

RETA FINAL: Além de Verstappen/Hamilton, quem foi o melhor de 2021? Brasil teve o GP do ano? Veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: