A Stock Car divulgou nesta sexta-feira o calendário da temporada 2020, com algumas novidades em relação ao atual. Como o Motorsport.com adiantou, a Corrida de Duplas está de volta, acontecendo logo na abertura do campeonato, em Goiânia, no dia 29 de março.

A categoria também estuda a possibilidade de um treino coletivo para as equipes testarem os novos carros que estarão no próximo campeonato, com a chegada da Toyota e seu modelo Corolla, concorrendo com o Chevrolet Cruze. Caso ocorra, o treino será no dia 8 de março, com local ainda a ser definido.

A Corrida do Milhão será novamente em Interlagos, no dia 23 de agosto e a final também acontecerá no autódromo paulistano, com pontuação dobrada, como vem sendo feito nos últimos anos. A Corrida de Duplas, do Milhão e final serão os únicos eventos em que a rodada será em corrida única. O formato de duas provas por domingo será mantido para o restante da temporada.

A etapa de Campo Grande ainda não está confirmada, devido à realização de obras de aprimoramento. A rodada do dia 8 de novembro ainda não há local definido.

Confira o calendário da Stock Car de 2020

08/03 – A Confirmar – Treino Coletivo

29/03 – Goiânia (GO) – 1ª etapa (Corrida de Duplas)

12/04 – Velopark (RS) – 2ª etapa

17/05 – Londrina (PR) – 3ª etapa

07/06 – Campo Grande (MS)/Alternativa – 4ª etapa

28/06 – Velo Città (SP) – 5ª etapa

19/07 – Santa Cruz do Sul – 6ª etapa

23/08 – Interlagos (SP) – 7ª etapa (Corrida do Milhão)

13/09 – Londrina (PR) – 8ª etapa

18/10 – Cascavel (PR) – 9ª etapa

08/11 – A Confirmar – 10ª etapa

22/11 – Goiânia (GO) – 11ª etapa

13/12 – Interlagos (SP) – 12ª etapa (Super Final)

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: