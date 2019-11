Como antecipado pelo Motorsport.com, foi oficializada nesta segunda-feira a participação da Toyota na Stock Car em 2020. Carlos Col, CEO da organizadora da categoria, falou com exclusividade ao Motorsport.com e também cravou a volta da Corrida de Duplas no ano que vem.

O dirigente ainda comentou o papo que teve com Fernando Alonso, que manifestou interesse em participar de provas da Stock no futuro. Col celebrou as notícias recentes e falou sobre a relação com o automobilismo argentino. Veja no vídeo abaixo:

“Estou muito feliz, é a realização de um trabalho de todo o ano”, disse Col. “Vai ser muito bom para a Stock Car, vamos escrever uma nova página após os 40 anos de aniversário, que é a fase multimarcas, tendo a Toyota como a primeira delas, uma gigante do mundo automobilístico, e para nós é um motivo de satisfação.”

Com a confirmação da Toyota no próximo campeonato, a dúvida fica por conta de quais equipes contarão com o novo Corolla. Nesse caso, Col preferiu manter o segredo.

Carlos Col, CEO da Stock Car, e Miguel Fonseca, Regional Officer Comercial e Mobilidade para a Toyota América Latina e Caribe Photo by: Erick Gabriel

“Estamos negociando ainda com as equipes e também conversando com as pessoas da Toyota para chegarmos a um modelo ideal, mas não podemos falar quais estarão porque ainda estamos conversando.”

Fernando Alonso na Stock Car

Também presente em Buenos Aires para o lançamento da nova Hilux, o piloto espanhol disse que poderia considerar um convite da Stock Car para uma Corrida de Duplas. Col também relatou a conversa com o bicampeão mundial de F1, além de anunciar a volta do evento, ausente em 2019.

“Voltará sim (a corrida com convidados). Ele (Alonso) me falou sobre isso, inclusive foi ele que tomou a iniciativa de me perguntar, porque o Rubinho (Barrichello) volta e meia convida ele para participar dessa corrida e eu o convidei, para que no início do próximo ano, quando tivermos o carro da Toyota definitivo, para experimentar e ele disse que vai considerar essa possibilidade.”

Com a volta de uma melhor relação com o automobilismo argentino, Col também defendeu um calendário que não tenha conflitos de datas entre a Stock Car e a TC2000, para que o intercâmbio entre os dois países aumente. Recentemente, na etapa de Santa Cruz do Sul, Agustin Canapino, uma das estrelas locais, esteve presente, mas teve que se ausentar em seus compromissos na TC.

“Estamos trabalhando com a organização da TC2000 para que tenhamos calendários que não batam as datas, para permitir um maior intercâmbio das duas categorias, vamos trabalhar juntos e aproveitar a sinergia que possa existir para alavancar o automobilismo sul-americano cada vez mais. Vamos na linha de ter os principais patrocinadores, como as montadoras, que nos une agora neste novo momento.”

Nova montadora

A princípio, o planos iniciais de Col e toda a organização da Stock Car era que em 2020 tivéssemos três fabricantes, mas, segundo Col, essa pretensão terá que ser adiada para a outra temporada, em 2021.

“O mais provável é que tenhamos a terceira montadora em 2021. Estamos conversando com algumas empresas, vamos ver qual será o resultado e o que for possível, nós vamos anunciar”, complementou.

