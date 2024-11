Os pilotos da Mobil, Dudu e Rubens Barrichello, encaram o 11º encontro da temporada de 2024 da Stock Car Pro Series, em Goiânia, com objetivos semelhantes: somar bons pontos. O piloto do carro #91 sonha com o título da principal categoria do automobilismo nacional.

Atualmente na quarta posição da tabela, 32 pontos atrás do líder, Dudu sabe que uma etapa positiva no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia pode colocar o jovem piloto de 23 anos de idade como um dos principais postulantes ao título na Super Final em Interlagos.

De volta ao top 10 da Stock após as punições anunciadas na última semana, Rubens Barrichello espera seguir avançando na tabela de pontos e o cenário não poderia ser melhor para o bicampeão do Toyota Corolla #111. Rei da pista na capital de Goiás, Rubinho vai em busca da primeira vitória da temporada e com ela a chance de manter os dois carros Mobil vivos na briga pelo campeonato de pilotos.

O restrospecto é positivo no ano para os Barrichellos no palco goiano. Dudu venceu em julho no cetro-oeste, além de terminar a corrida principal da primeira etapa do ano no top10. Rubinho também foi ao top10 na etapa de julho.

“Estou feliz em estar de volta em Goiânia e principalmente em uma fase tão decisiva do campeonato. Voltamos ao quarto lugar e chegamos ainda mais perto da briga pelo título da Stock Car. Estar disputando para ser campeão é um sonho realizado e vou dar o meu melhor para chegar em boas condições na etapa de Interlagos. Goiânia é uma cidade especial para mim e para a minha família, então poder competir por lá mais uma vez é sempre especial”, afirmou Dudu.

Já Rubinho disse: “Estou feliz em correr em Goiânia, cidade da qual sou cidadão e também rei da pista”.

A terceira passagem do ano pelos 3.835m e 13 curvas prevê o início das atividades de pista na sexta-feira, com um shakedown e dois treinos livres. No sábado a classificação e a corrida sprint, que alinha com as 12 primeiras posições do grid invertidas. No domingo a corrida principal encerra a passagem pelo centro-oeste brasileiro.

