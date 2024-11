A polêmica sobre as supostas ilegalidades dos pneus utilizados pela TMG Racing e Crown Racing na etapa do Velopark da Stock Car teve um capítulo importante nesta quinta-feira (21). O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo absolveu por 3 votos a 1 as duas equipes, após elas terem entrado com um recurso sobre a desclassificação dos quatro carros que competiram no RS, nos dias 7 e 8 de setembro.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, o mérito da questão não chegou a ser julgado, isso porque questões processuais, como formatação de provas contra as duas equipes, não estavam em conformidade. A CBA e os terceiros interessados têm três dias para entrar com um recurso no pleno do STJD.

Na ocasião, os pneus de chuva utilizados no treino classificatório foram confiscados e enviados para a Coreia do Sul, sede da Hankook, fornecedora oficial da Stock Car, para que o laboratório da companhia analisasse se os pneus dos carros de Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Baptista e Enzo Elias foram modificados.

O laudo estabeleceu a menor ‘dureza’ dos pneus apreendidos em correlação direta com o aumento de composição química neles identificadas, bem como alterações na viscoelasticidade em média 39,7% abaixo dos índices regulares.

De posse do parecer, a CBA desclassificou os carros das duas equipes. A decisão de hoje não coloca fim ao caso, já que cabe recurso para o ‘Pleno’ do STJD do Automobilismo. Até o momento da publicação desta notícia, não há informações se a pontuação voltará ao estado anterior à punição, o que mudaria a distribuição dos pesos de lastro de sucesso previsto em regulamento.

Vale lembrar que o primeiro colocado tem 30 kg acrescidos na etapa seguinte em seu carro, seguido de 25 kg para o segundo colocado, 20 kg para o terceiro, 15 para o quarto colocado, 10 kg para o quinto e 5 kg para o sexto.

Atualmente, com a punição aplicada, a tabela do campeonato consta:

1º - Gabriel Casagrande, 766 pontos

2º - Ricardo Zonta, 742

3º - Felipe Massa,738

4º - Dudu Barrichello, 734

5º - Bruno Baptista, 716

6º - Julio Campos, 715

7º - Daniel Serra, 628

8º - Felipe Baptista, 627

9º - Rafael Suzuki, 614

10º - Rubens Barrichello, 608

11º - Felipe Fraga, 607

12º - Enzo Elias, 602

13º - Thiago Camilo, 570

14º - Ricardo Maurício, 524

15º - Arthur Leist, 507

16º - Lucas Foresti, 505

17º - Cesar Ramos, 498

18º - Nelson Piquet Jr., 479

19º - Gaetano Di Mauro, 473

20º - Atila Abreu, 427

21º - Guilherme Salas, 398

22º - Gianluca Petecof, 358

23º - Zezinho Muggiati, 358

24º - Cacá Bueno, 352

25º - Vitor Baptista, 339

26º - Allam Khodair, 322

27º - Lucas Kohl, 186

28º - Marcos Gomes, 166

29º - Gabriel Robe, 93

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7

Antes das desclassificações do Velopark, o cenário era:

1º - Felipe Massa, 770 pontos

2º - Gabriel Casagrande, 759

3º - Felipe Baptista, 757

4º - Ricardo Zonta, 736

5º - Dudu Barrichello, 727

6º - Julio Campos, 710

7º - Bruno Baptista, 708

8º - Rafael Suzuki, 640

9º - Daniel Serra, 622

10º - Enzo Elias, 611

11º - Rubens Barrichello, 605

12º - Felipe Fraga, 600

13º - Thiago Camilo, 563

14º - Ricardo Maurício, 524

15º - Arthur Leist, 500

16º - Cesar Ramos, 491

17º - Lucas Foresti, 490

18º - Nelson Piquet Jr., 470

19º - Gaetano Di Mauro, 467

20º - Átila Abreu, 420

21º - Guilherme Salas, 389

22º - Zezinho Muggiati, 354

23º - Gianluca Petecof, 353

24º - Cacá Bueno, 346

25º - Vitor Baptista, 329

26º - Allam Khodair, 316

27º - Lucas Kohl, 182

28º - Marcos Gomes, 166

29º - Gabriel Robe, 93

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7

Neste fim de semana acontece em Goiânia a penúltima etapa da temporada de 2024 da Stock Car, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

