Dudu Barrichello fechou sua participação na etapa de Curitiba da Stock Car em grande estilo, o piloto do Toyota Corolla #191 da Full Time Sports conquistou no 9º lugar na corrida dois ultrapassando sete carros na largada e venceu o Fan Push.

Na primeira prova do dia Barrichello largou em 25º lugar e conquistou seis posições para cruzar a linha de chegada em 19º e somar alguns pontos para o campeonato. Na corrida dois o piloto fez uma largada espetacular ao ultrapassar sete concorrentes na primeira volta e após disputa acirrada com Ricardo Zonta e Marcos Gomes recebeu a bandeira quadriculada em nono.

Na largada, partindo do 25º lugar, Dudu ganhou três posições e escapou dos múltiplos acidentes, ainda na primeira volta o safety car foi acionado. Na abertura da quarta volta aconteceu a relargada e Dudu manteve a posição, nas voltas seguintes o piloto da Toyota Gazoo Racing avançou para o vigésimo lugar.

Oito giros depois a porta do carro de Barrichello abriu no meio da curva 1, o piloto foi atrapalhado e perdeu três posições. Barrichello fez o pit stop obrigatório na vigésima volta e fez a troca dos pneus do lado esquerdo além do reabastecimento. Após o fechamento da janela de paradas o piloto do carro #191 ocupava a 18ª posição.

Faltando apenas seis minutos para o término da prova o safety foi acionado novamente após escapada de pista de um piloto.

A corrida foi retomada faltando dois minutos para o cronômetro zerar, Dudu se manteve fora dos acidentes e cruzou a linha de chegada em décimo nono lugar, somando mais pontos no campeonato.

A corrida 2 começou quente e com toques na primeira curva, Barrichello fez uma largada espetacular ultrapassando sete carros e assumindo o 12º lugar.

No segundo giro de prova Dudu buscava o 11º lugar de Marcos Gomes ao mesmo tempo que s defendia dos ataques de Denis Navarro. Na sequência o piloto do Toyota Corolla #191 ocupava o 13º posto.

Na sétima volta Barrichello teve uma boa briga com Nelsinho Piquet, o jovem de 19 anos foi ultrapassado pelo veterano da Stock Car, mas deu o troco duas voltas mais tarde.

No decorrer da prova Barrichello tinha um ritmo constante e realizou sua parada obrigatória, após a janela de pits voltou ocupava o 11º lugar. O piloto ainda tentou uma manobra pelo lado de fora da curva zero sobre Rafael Suzuki, em busca do top10, mas sem sucesso.

Na 24ª volta houve um incidente entre concorrentes na entrada da curva 1 e Dudu aproveitou a chance para assumir o décimo lugar da prova.

A disputa pelo top 10 foi ficando cada vez mais acirrada com Dudu Barrichello, Marcos Gomes e Ricardo Zonta trocando posições até última volta. Barrichello levou a melhor e completou a prova em nono lugar, seu melhor resultado na categoria.

“Foi muito legal, mais uma grande experiência. A primeira corrida foi boa, ganhamos várias posições. Na segunda corrida eu fiz uma grande largada, ganhei sete posições e fiquei com uma estratégia box muito boa, minha equipe fez um belo trabalho".

"No geral foi um dia muito bom e no final da corrida eu estava me divertindo muito na disputa com grandes pilotos, valendo o nono lugar. Eu só tenho a agradecer a equipe, meu pai e meus patrocinadores por tudo isso que aconteceu.”

O próximo compromisso do piloto acontece no dia 12 de setembro, na etapa de Spielberg, na Áustria, da Fórmula Regional by Alpine (FRECA)

F1 2021: Verstappen SUPERIOR a Hamilton? Holandês se gaba de ser MAIS RÁPIDO; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: