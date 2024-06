A Stock Car Pro Series abriu os seus trabalhos neste sábado com o segundo treino livre da etapa do Velocitta, a quinta do campeonato, treino que antecede o classificatório de logo mais.

O mais rápido da sessão foi Dudu Barrichello, que cravou 1min30s490, deixando Enzo Elias para trás por apenas 0s046. Ricardo Zonta que desde ontem ocupa a liderança do campeonato, após a corrida que encerrou a etapa 2, foi o terceiro colocado.

Guilherme Salas e Bruno Baptista completaram o top 5 da sessão.

O treino de classificação da Stock Car no Velocitta acontece às 11h neste sábado. Mais tarde, às 16h, será dada a largada para a corrida sprint, ambos os eventos terão transmissão AO VIVO da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Melhor volta Dif. 1 91 Eduardo Barrichello B Mobil Ale 1:30.490 2 28 Enzo Elias B Crown Racing 1:30.536 0,046 3 10 Ricardo Zonta B RCM Motorsport 1:30.716 0,226 4 85 Guilherme Salas A KTF Racing 1:30.764 0,274 5 44 Bruno Baptista B RCM Motorsport 1:30.784 0,294 6 83 Gabriel Casagrande A A Mattheis Vogel 1:30.793 0,303 7 11 Gaetano Di Mauro A Cavaleiro Sports 1:30.883 0,393 8 12 Lucas Foresti A A Mattheis Vogel 1:30.891 0,401 9 81 Arthur Leist B Full Time Sports 1:31.001 0,511 10 8 Rafael Suzuki A TMG Racing 1:31.003 0,513 11 21 Thiago Camilo B Ipiranga Racing 1:31.051 0,561 12 90 Ricardo Mauricio A Eurofarma-RC 1:31.119 0,629 13 111 Rubens Barrichello B Mobil Ale 1:31.140 0,650 14 4 Julio Campos A Pole Motorsport 1:31.144 0,654 15 88 Felipe Fraga A Blau Motorsport 1:31.195 0,705 16 19 Felipe Massa A TMG Racing 1:31.200 0,710 17 29 Daniel Serra A Eurofarma-RC 1:31.294 0,804 18 18 Allam Khodair A Blau Motorsport 1:31.296 0,806 19 30 Cesar Ramos B Ipiranga Racing 1:31.356 0,866 20 51 Atila Abreu A Pole Motorsport 1:31.417 0,927 21 35 Gabriel Robe A Wokin Garra Raci 1:31.459 0,969 22 33 Nelson Piquet Jr A Cavaleiro Sports 1:31.581 1,091 23 95 Lucas Kohl A Wokin Garra Raci 1:31.859 1,369 24 38 Zezinho Muggiati A KTF Racing 1:31.877 1,387 25 0 Caca Bueno A KTF Sports 1:31.948 1,458 26 101 Gianluca Petecof B Full Time Sports 1:31.985 1,495 27 120 Vitor Baptista B 1:32.352 1,862 28 37 Raphael Teixeira A 1:33.097 2,607 29 121 Felipe Baptista B Crown Racing

