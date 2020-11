A Shell entra na reta final do campeonato da Stock Car neste fim de semana, com a realização da oitava e nona etapas da temporada de 2020, em Curitiba. O fim de semana terá três corridas, sendo uma pela oitava etapa, no sábado, e duas pela nona etapa, domingo. Com isso, 84 pontos estarão em jogo na rodada tripla, 30 para o vencedor da prova de sábado, 30 para o ganhador da primeira corrida de domingo e 24 para quem faturar a segunda.

Vice-líder da classificação geral, Ricardo Zonta corre na sua cidade natal. É também a casa da equipe RCM, cuja sede fica muito próxima do autódromo. O paranaense é o único piloto do grid que já venceu mais de uma vez na temporada, na abertura, em Goiânia, e na prestigiada Corrida do Milhão, em Interlagos. Aplicados os três descartes obrigatórios, Zonta está a apenas dois pontos do líder.

Na última vez em que correu na pista, com um Mercedes, no Brasileiro de Endurance, Zonta ganhou na categoria GT3. No mesmo evento, Átila Abreu também venceu pela classe GT4. O sorocabano é um dos mais regulares da Stock em 2020, tendo pontuado em dez das 11 provas. Em Curitiba, o piloto do carro #51 tem duas poles e duas vitórias (2012 e 2013) e obteve lá o vice-campeonato de 2014.

Já Galid Osman, que correu no último fim de semana como convidado na Sprint Race e foi quinto colocado, obteve em Curitiba suas primeiras pole (2015) e pódio (2014) na Stock. Por fim, Gaetano di Mauro, que passa a representar a equipe KTF a partir desta etapa, venceu em Curitiba pelo Brasileiro de Turismo de 2017, além de ter ficado perto de vencer de ponta a ponta na estreia na Porsche Cup.

Um dos principais palcos do esporte a motor no Brasil, o autódromo de Curitiba não recebe a Stock Car desde o começo da temporada de 2018. O traçado de 3.695 metros é composto por uma grande reta, uma chicane, uma reta oposta, curvas de média velocidade, um "S" de alta e a veloz curva de acesso ao retão dos boxes.

"Em uma corrida em casa, a pressão é sempre maior. Gosto bastante dessa pista, e a equipe RCM sempre teve bons resultados lá. Vamos em busca dessa liderança do campeonato."

Ricardo Zonta, piloto do carro # 10 na equipe Shell V-Power RCM

"Será um fim de semana bem importante, com três corridas. Há muitos pontos em jogo, com uma corrida no sábado e duas no domingo, um formato de classificação um pouco diferente, já que você tem de fazer um carro na classificação e correr com ele. Temos de trabalhar de uma outra maneira. Faz tempo que não corremos em Curitiba pela Stock Car, então, com esse carro novo, será importante usar os dois treinos para colher o máximo de informações. Algumas equipes treinaram na pré-temporada em Curitiba, então esses times já têm alguns dados e já saem um pouquinho na frente. Mas todo mundo evoluiu bastante o carro desde o começo do ano até aqui. Continuamos em busca da performance. Na última etapa, testamos algumas coisas, e isso nos deu base para trabalhar um pouco mais para Curitiba e buscar um novo conceito. Estamos procurando essa velocidade que ainda não apareceu, trabalhamos bastante entre a última corrida e essa para tentar dar um 'up' no carro e poder estar mais competitivo para brigar pelo pódio, e automaticamente crescer na tabela. Já estamos entrando na reta final, então é importante sair de Curitiba com bons pontos e voltar ao pódio, esse é o foco."

Átila Abreu, piloto do carro #51 na equipe Shell V-Power Crown Racing

"Estou muito feliz de voltar a andar em Curitiba, é uma pista na qual sempre me dei muito bem. Minha primeira pole na categoria foi lá, em 2015, tenho pódios na Stock Car nessa pista. Estou bastante esperançoso. Acredito que será uma pista um pouco mais difícil para os carros da Chevrolet em relação aos da Toyota numa comparação com o Velocitta, porque é um circuito com mais retas e curvas de alta, mas é importante tentarmos fazer um bom trabalho e tentar evoluir. Quanto à Sprint Race, foi uma experiência muito legal, um carro muito bacana de guiar. Fui rápido em todos os momentos, fiz a pole na categoria. Infelizmente tivemos um problema na corrida, e espero voltar mais vezes."

Galid Osman, piloto do carro #28 na equipe Shell V-Power Crown Racing

"Estou bem animado para Curitiba. Novos ares, equipe nova, vamos ver se conseguimos colher bons resultados já nessa primeira etapa. Sempre há um tempo de adaptação, mas me dei muito bem com todo o pessoal da equipe desde a primeira hora em que estive ali dentro. Venci em Curitiba na última vez em que estive lá, então isso dá um ânimo a mais para tentar repetir o feito. Vamos com tudo, tenho certeza de que será um fim de semana muito bom."

Gaetano di Mauro, piloto do carro #11 na equipe Shell Helix KTF

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

RETA FINAL: Hamilton e Wolff em caminhos diferentes em 2021?

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?