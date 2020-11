Stock: di Mauro vai para KTF e é substituído por Lapenna na Vogel

A etapa de Curitiba da Stock Car terá a volta de um velho conhecido ao grid no próximo fim de semana: piloto da Cavaleiro Sports até o fim de 2019, Felipe Lapenna retorna à elite do automobilismo brasileiro pela Vogel. Ele substitui Gaetano di Mauro, que vai para a KTF.

O Motorsport.com apurou que a volta de Lapenna à Stock se concretizou após convite feito pela Vogel depois da negociação que levou à ida de di Mauro à KTF. Gaetano será companheiro de Guilherme Salas e levará o patrocínio da Shell.

Gaetano di Mauro Photo by: Duda Bairros

A troca de equipe não significa troca de carro, já que di Mauro seguirá guiando o Chevrolet Cruze. O modelo também será utilizado por Lapenna. Ele estreará a bordo do novo carro da categoria, que voltou a ser multimarcas e também tem oito carros Toyota Corolla no grid.

Lapenna terá Lucas Foresti como companheiro de equipe na Vogel. A Stock volta a ter provas em Curitiba após a cidade ficar fora do calendário em função de desentendimentos entre a antiga direção do autódromo e a cúpula da categoria. Veja o restante do calendário 2020:

8ª e 9ª etapas – Curitiba, 07 e 08 de novembro

10ª e 11ª etapas – Goiânia, 21 e 22 de novembro

12ª etapa – São Paulo, 13 de dezembro

