Um domingo de superação para Dudu Barrichello na etapa da Stock Car no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do estado do Paraná, a 491 quilômetros da capital Curitiba. No palco da primeira vitória de sua carreira na maior categoria do automobilismo brasileiro, o piloto da equipe Full Time Sports fez duas corridas de superação após sofrer com um problema estomacal no fim de semana.

O piloto do Toyota Corolla #91 fez uma primeira corrida agressiva após conseguir o 14º tempo na classificação chuvosa do último sábado em Cascavel. Partindo para o ataque, o piloto do carro apoiado pela Mobil, ALE Combustíveis, Fini, Toyota Gazoo Racing, Porto, Kintto, HB e Lwart travou boas disputas ao longo de toda a primeira corrida e terminou na 12ª posição, marcando pontos importantes para o campeonato.

O roteiro se repetiu na segunda corrida. Dudu Barrichello travou boas disputas ao longo de toda a prova, inclusive com o pai Rubens, que abandonou a prova com problemas na direção hidráulica, e terminou a prova em 11º. No fim, apesar da questão de saúde que o tirou do melhor estado físico ao longo do fim de semana, dois resultados no top 12 para conseguir se manter bem na tabela de pontos.

A próxima etapa, a última da Stock Car em 2023, está marcada para o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, no fim de semana do dia 17 de dezembro. Dudu Barrichello é o 21º colocado no campeonato, com 136 pontos e vai em busca de uma vaga entre os 20 primeiros colocados na classificação final da temporada 2023.

"Tivemos uma dificuldade de saúde ao longo do final de semana, comi algo que me fez mal e durante a corrida estava passando muito mal. A equipe fez um ótimo trabalho no pit, consegui terminar as provas, que achei que não fosse conseguir e agora é descansar e pensar na última etapa."

