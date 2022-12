Carregar reprodutor de áudio

Quando a bandeira quadriculada tremular pela última vez na temporada 2022 da Stock Car, neste domingo (11) no Autódromo de Interlagos, uma das parcerias mais longevas da categoria se encerrará. Cacá Bueno faz na capital paulista a última etapa ao lado da iCarros ACDelco Crown Racing, time pelo qual fez sua estreia em 2017. No ano que vem, o pentacampeão defenderá a KTF Sports.

O maior campeão da Stock Car em atividade chegou ao time comandado por William Lube há cinco anos, mas essa parceria de sucesso de vem de muito antes. Juntos, Cacá como piloto e William como chefe de equipe ergueram o tricampeonato do Trofeo Linea, com títulos consecutivos em 2010, 2011 e 2012.

A dupla ainda esteve à frente do projeto histórico que levou um time brasileiro para competir no Jaguar I-PACE e-TROPHY, considerado o primeiro campeonato mundial de carros elétricos. O Time Brasil foi bicampeão por equipes e Cacá terminou com o vice-campeonato de pilotos em 2019.

Para esta última etapa com a Crown Racing na Stock Car, onde obteve 11 pódios, Cacá Bueno espera brigar na parte da frente do grid e conquistar dois bons resultados.

"Sem dúvidas, será um final de semana especial, pois vou me despedir do time comandado pelo William após uma parceria das mais positivas. E espero terminar esta trajetória de seis temporadas da melhor forma possível: com um bom desempenho e resultados positivos nas duas corridas", disse Cacá, que é patrocinado por iCarros, Itaú, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima.

Os treinos livres para a última etapa da temporada 2022 da Stock Car serão realizados nesta sexta-feira (9), com a classificação reservada para o sábado. A rodada dupla de Interlagos será disputada neste domingo, a partir das 14h15, e contará com transmissão do Motorsport.com.

