Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 será encerrada neste fim de semana para a equipe Cavaleiro Sports. No autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a escuderia encara as etapas decisivas dos campeonatos da Stock Car e da Fórmula 4. Além disso, a equipe marca presença na pista na Copa HB20 e na Mercedes Benz Challenge com a pilota Thaline Chicoski.

Na categoria de monopostos, o time pode alcançar o vice-campeonato com Vinícius Tessaro. Ele chega a Interlagos na 3ª posição na tabela, enquanto Nicolas Giaffone e Felipe Barrichello Bartz brigam pelo top 5 na classificação final.

Já na principal categoria do automobilismo brasileiro, a Cavaleiro busca fechar o ano com um bom resultado. Na primeira etapa disputada na capital paulistana em 2022, Marcos Gomes finalizou a corrida 1 na quarta colocação. Denis Navarro também já subiu ao pódio no circuito em 2020. Por isso, o time aposta no bom retrospecto.

A classificação e as corridas da Stock Car serão transmitidas pelo Motorsport.com. A Fórmula 4 terá suas provas no Bandsports e no seu canal no YouTube, enquanto a Copa HB20 terá transmissão pelo YouTube do canal Motorsport.com e pela RedeTV!.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Nicolas Giaffone (Fórmula 4): “Acho que, como em qualquer outra categoria, queremos terminar o ano bem. Tivemos um ano bem feliz na Cavaleiro e espero poder encerrar o ano no pódio e brigar pela ponta, como fizemos nas últimas etapas. Testei nos EUA e volto para essa etapa e espero poder fazer bonito para a equipe pela última vez no ano. E mais legal ainda que seja em Interlagos”.

Felipe Barrichello Bartz (Fórmula 4): “Tenho grandes expectativas para este fim de semana. Na etapa passada, ganhei a primeira prova, mas vacilei e não fui ao pódio na segunda e não venci na terceira. Mas era para a gente ter saído com três pódios. Estamos indo bem fortes para Interlagos e acho que estaremos no mesmo lugar do que em Goiânia, disputando a vitória, se é que não estaremos mais fortes”.

Denis Navarro (Stock Car): “Tem sido um ano de altos e baixos, mas temos a oportunidade de encerrar a temporada em Interlagos, que é a pista preferida de todos. Já tivemos grandes momentos aqui no passado e a equipe teve um grande resultado aqui neste ano, então vamos para a cima em busca de um Top-10 para fechar bem a temporada”.

Thaline Chicoski (Copa HB20 e Mercedes Benz Challenge): "Essa é a nossa última etapa, e mesmo não tendo chance no campeonato vamos em busca de resultados para fechar 2022 muito bem. Foi um ano muito produtivo e tivemos bastante evolução necessárias para começar 2023 melhor! Será uma etapa desafiadora para mim, por correr em duas categorias no mesmo evento, sendo carros e tocadas diferentes".

Confira o cronograma:

Sábado (10)

9h55 - Fórmula 4 (corrida 1)

13h55 - Fórmula 4 (corrida 2)

14h40 - Stock Car (classificação)

16h30 - Copa HB20 (corrida 1)

Domingo (11)

13h00 - Fórmula 4 (corrida 3)

14h15 - Stock Car (corridas 1 e 2)

16h20 - Copa HB20 (corrida 2)

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?

Your browser does not support the audio element.