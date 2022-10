Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car está de volta a Goiânia (GO) para a disputa da antepenúltima e penúltima etapas de 2022. As provas ocorrem neste fim de semana e, para a equipe Cavaleiro Sports, terão um desafio especial.

O time corre em busca de pódio que esteve perto de se concretizar na última etapa, em Santa Cruz do Sul (RS), quando Marcos Gomes chegou a liderar na reta final da corrida 2, mas uma entrada do safety car em momento inoportuno para ele impediu um grande resultado do time.

Na prova no centro-oeste do país, cada etapa será disputada em um traçado diferente: as corridas de sábado (22) ocorrem no tradicional circuito misto, enquanto no domingo (23) as disputas acontecerão no anel externo.

O fim de semana será de trabalho para o time também no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), onde ocorre outra rodada dupla, pela Copa HB20. No interior paulista, a equipe será representada pela piloto Thaline Chicoski.

A passagem da Stock Car por Goiânia começa na sexta-feira (21), com a realização de treinos livres. No sábado, a classificação inicia às 9h15, com transmissão dos canais SporTV. As corridas iniciam às 14h no sábado e às 13h no domingo, com transmissão por TV dos canais SporTV e da Band.

Já pela Copa HB20, a primeira bateria será na sexta-feira, às 15h20. No sábado, as provas ocorrem às 9h20 e 14h20, com a largada final às 15h20 de domingo. A transmissão fica por conta do canal Motorsport.com no YouTube.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Denis Navarro: “Gosto muito de Goiânia e acho que teremos provas pra lá de competitivas. Será importante preservar o carro no sábado e se manter longe de problemas para estar competitivo no domingo. O fim de semana vai exigir muita paciência, mas estamos preparados”.

Marcos Gomes: “Teremos duas etapas em dois dias e em dois traçados diferentes. Teremos pouquíssimo tempo de treino, sobretudo no anel externo, então é muito importante aproveitar bem os dados obtidos aqui em provas anteriores para classificar bem e buscar a melhor performance possível nas corridas. Andamos muito bem em Santa Cruz do Sul, mas as circunstâncias impediram um bom resultado. Vamos trabalhar para que, em Goiânia, a história seja outra”.

Thaline Chicoski: “Será um desafio tremendo este fim de semana. O evento será uma rodada dupla disputada ao longo de quatro dias e com quatro baterias. Temos evoluído bastante ao longo desta temporada, mas o formato da prova e as características do Velocitta tornam este um grande desafio”.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: