Gianluca Petecof e Enzo Elias roubaram a cena no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte, na etapa da Stock Car na capital mineira.

Ao serem convocados para fazer a foto oficial no centro de um dos principais estádios do Brasil, o piloto da Crown Racing e o piloto da Full Time Sports decidiram imitar a comemoração dos jogadores de futebol e deslizar com os joelhos no chão. Contudo, a situação não saiu como o esperado e Elias levantou um pedaço do gramado, criando um buraco.

Ao Motorsport.com, Elias justificou que não sabia da necessidade de condições especiais para que conseguisse fazer a celebração de forma correta.

"Não foi culpa minha, podiam ter me avisado que precisava fazer com a grama molhada. Foi incrível, é muito grande. Eu me senti na obrigação de fazer algo marcante para o momento e com certeza marcado ficou. Me perdoem cruzeirenses", brincou.

Na pista, a dupla teve uma sexta-feira complicada. Enzo Elias conseguiu dar apenas 12 voltas, somando as duas sessões, tendo batido na primeira e depois, foi acometido por problemas mecânicos. Petecof também não conseguiu extrair muito do traçado por conta de problemas na bomba de óleo do carro.

As atividades em pista continuam neste sábado, com a classificação acontecendo a partir das 10h35 (Brasília) e você confere a transmissão AO VIVO na Motorsport.Tv.

