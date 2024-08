A manhã de sexta-feira em Belo Horizonte ficou marcada pelo primeiro treino livre da Stock Car no circuito de rua da capital mineira.

A sessão, inicialmente marcada para ter 35 minutos de duração para cada grupo, durou mais de 2 horas ao todo. Cerca de cinco bandeiras vermelhas foram acionadas ao todo, com muito tempo de paralisação de pista.

Daniel Serra foi o mais rápido da sessão, com o tempo de 1m26s005, seguido por Nelsinho Piquet e Arthur Leist encerrando os três primeiros do dia.

O treino

A sessão do grupo 1 foi interrompida com 16 minutos por conta de uma bandeira vermelha após o carro de Felipe Fraga rodar na curva 1 do circuito. O mesmo aconteceu na parte final da sessão, quando Enzo Elias também 'passou direto' e ocasionou outra interrupção. O mais rápido do grupo 1 foi Serra com o tempo de 1m26s005.

O segundo grupo foi à pista por volta de 11h50 da manhã. Tudo corria normal até uma bandeira vermelha ser agitada por um problema com o carro de Felipe Baptista. Restando 12 minutos, a quarta paralisação do treino aconteceu, desta vez, por conta de Guilherme Salas.

Nesta altura, a liderança da sessão, com os dois grupos na pista, ainda era de Serra. O que se manteve até o fim, com o piloto da Eurofarma sendo o mais rápido dos dois grupos.

Resultado final

POSIÇÃO PILOTO 1º D. Serra 2º N. Piquet Jr 3º A. Leist 4º J. Campos 5º G. Salas 6º C. Bueno 7º T. Camilo 8º F. Massa 9º R. Barrichello 10º A. Abreu 11º A. Khodair 12º Z. Muggiati 13º C. Ramos 14º G. Di Mauro 15º F. Baptista 16º G. Petecof 17º E. Barrichello 18º G. Casagrande 19º R. Maurício 20º B. Baptista 21º V. Baptista 22º E. Elias 23º L. Foresti 24º L. Kohl 25º R. Suzuki 26º R. Zonta 27º F. Fraga 28º R. Teixeira

