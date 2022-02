Stock Car: Enzo Elias triunfa na corrida 2; Dupla Casagrande/Robe é vencedora do evento

Carregar reprodutor de áudio

Após os 'titulares' correrem a primeira bateria, os convidados estrelaram a prova 2 da Corrida de Duplas, primeira etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, que teve a ausência de Timo Glock, pelo fato do carro de Felipe Massa ter problemas na primeira bateria,

Enzo Elias, que fez parceria com Galid Osman triunfou na corrida 2. Com a quarta colocação de Gabriel Robe, Gabriel Casagrande foi o vencedor do evento.

A Corrida

O espanhol Albert Costa, companheiro de Allam Khodair foi o pole position para a corrida 2. Jeroen Bleekemolen começou ao seu lado, já que Rafael Suzuki foi o nono colocado na primeira bateria. Timo Glock, convidado de Felipe Massa, não começou, devido aos problemas com o brasileiro na corrida anterior.

Na largada, os dois primeiros mantiveram suas respectivas colocações. Enzo Elias, companheiro de Galid Osman, Marçal Muller, par de Julio Campos e Renan Guerra, companheiro de Átila Abreu, completavam o top-5.

Restando 25 minutos, Elias conseguiu a segunda posição de Bleekemolen, mas aos poucos via o espanhol abrir vantagem.

Restando cerca de 17 minutos, foi aberta a janela de paradas obrigatórias. Elias foi o primeiro a parar entre os ponteiros no minuto seguinte. Costa fez o mesmo na volta seguinte que o rival.

Dudu Barrichello acabou tocando em Pedro Piquet e acabou 'rebatendo' em Filipe Albuquerque, par de Ricardo Maurício. O comandante do carro #111 teve que abandonar.

Costa acabou se complicando na saída dos pits e Enzo Elias herdou a ponta.

Ao mesmo tempo, Gabriel Robe avançava para a quarta colocação, o que daria ao carro #83 a vitória geral no evento.

Após ter mais de cinco segundos de vantagem sobre o Costa, Elias via o espanhol crescer no retrovisor nas últimas voltas, chegando a até dois segundos. Mas o piloto do #28 confirmou a vitória sobre o #18. Farfus fechou o pódio da corrida 2.

Com a quarta colocação, Gabriel Robe deu a Gabriel Casagrande a vitória do evento.

A Stock Car volta no dia 20 de março, em Goiânia.

Veja como foi

RESULTADO FINAL

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 28 Galid Osman/E. Elias Shell V-Power Cruze 2 18 Allam Khodair/A.Costa Blau Motorsport Cruze 3 29 Daniel Serra/A.Farfus Eurofarma-RC Cruze 4 83 Gabriel Casagrande/ G. Robe AMattheis Vogel Motorsport Cruze 5 6 Tony Kanaan/P.Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 6 8 Rafael Suzuki/J.Bleekemolen Full Time Bassani Corolla 7 10 Ricardo Zonta/Da.Dirani RCM Motorsport Corolla 8 21 Thiago Camilo/De.Dirani Ipiranga Racing Corolla 9 4 Julio Campos/M.Muller Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 10 12 Lucas Foresti/P.Rimbano KTF Sports Cruze 11 51 Átila Abreu/R.Guerra Shell V-Power Cruze 12 0 Cacá Bueno/F.Fraga Crown Racing Cruze 13 44 Bruno Baptista/A.Hellmeister RCM Motorsport Corolla 14 101 Gianluca Petecof/Arthur Leist Full Time Sports Corolla 15 90 Ricardo Mauricio/F.Albuquerque Eurofarma-RC Cruze 16 73 Sergio Jimenez/Z.Muggiati Corolla 17 3 Digo Baptista/M.Soulet Crown Racing Cruze 18 86 Gustavo Frigotto/F.Fogaça RKL Competições Cruze 19 33 Nelson Piquet Jr/P.Piquet Motul TMG Racing Corolla 20 70 Diego Nunes/F.Rueda Blau Motorsport Cruze 21 5 Denis Navarro/F.Girolami Cavaleiro Sports Cruze 22 11 Gaetano di Mauro/G.Bortoleto KTF Sports Cruze 23 110 Felipe Lapenna/S.Ramalho Cruze 24 121 Felipe Baptista/V.Baptista KTF Racing Cruze 25 85 Guilherme Salas/R.Reis KTF Racing Cruze 26 88 Beto Monteiro/F.Porto Corolla 27 111 Rubens Barrichello/D.Barrichello Full Time Sports Corolla 28 80 Marcos Gomes/B.Cavaleiro Cavaleiro Sports Cruze 29 30 Cesar Ramos/F.Drugovich Ipiranga Racing Corolla 30 43 Pedro Cardoso/R.Braga Crown II Racing Cruze 31 19 Felipe Massa/T.Glock Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 32 54 Tuca Antoniazi/A.Moraes Jr Cruze

