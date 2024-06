O fim de semana da quinta etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series será muito especial. No domingo, 30 de junho, dia da corrida principal a ser disputada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, a Toyota vai completar 100 provas na principal categoria do automobilismo nacional. A fabricante fez sua estreia na Stock Car em julho de 2020, com vitória de Ricardo Zonta no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e desde então vem registrando números que fazem jus a uma das marcas mais emblemáticas do esporte a motor mundial, presente atualmente em competições como o FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e o WRC (Mundial de Rali), por exemplo.

A etapa do Velocitta será batizada como GP Toyota 100 justamente em alusão ao número centenário de corridas que a fábrica, fundada em 28 de agosto de 1937 por Kiichiro Toyoda, vai alcançar na Stock Car.

Os números registrados pela Toyota Gazoo Racing, divisão de esportes a motor da companhia, na categoria brasileira, são bastante relevantes: sempre com o modelo Toyota Corolla GR, a marca tem 97 corridas realizadas até agora na Stock Car, com 44 vitórias (percentual de 45,36% em relação às provas disputadas), 27 poles, 32 voltas mais rápidas e um total de 27 pódios, além de ter levado Rubens Barrichello ao título da temporada 2022 com a Full Time Sports.

Pole e vitória na estreia — Coube a um nome importante da Toyota no automobilismo escrever a primeira página vencedora na Stock Car. Piloto de testes e titular em cinco GPs do Mundial de Fórmula 1 pela equipe nos anos 2000, Ricardo Zonta também triunfou pela fabricante no antigo Brasileiro de Marcas e representou a Toyota no TC2000, na Argentina. A ligação com a fábrica é tão forte que o piloto tem em sua casa um dos modelos guiados na Fórmula 1.

Quando o planeta vivia a incerteza causada pela pandemia de Covid-19, em 2020, a Stock Pro estreou a geração de carros que vai vigorar até o fim da atual temporada. No debute da Toyota na categoria, Zonta conquistou a primeira pole para a fabricante e fez valer a posição de honra para garantir também a vitória. Foi o início do que seria a melhor posição de Ricardo ao fim de um campeonato na Stock Car, terminando como vice-campeão.

Desde então, a Toyota triunfou em quase metade das corridas disputadas com o Corolla GR, medindo forças com a Chevrolet e seu modelo em vigor, o Cruze. O piloto com mais vitórias e poles pela fabricante é Thiago Camilo, que representa a A.Mattheis Ipiranga Racing. Paulista de 39 anos, o três vezes vencedor da Corrida do Milhão e quatro vezes vice-campeão da Stock Car ostenta dez triunfos com a Toyota e conquistou a posição de honra em sete oportunidades.

Além de Camilo e Zonta, a Toyota já venceu na Stock Car com Rubens Barrichello, Matías Rossi, Bruno Baptista, Nelson Piquet Jr., Cesar Ramos, Rafael Suzuki, Dudu Barrichello e Felipe Baptista.

Em 2023, Toyota e Chevrolet fecharam a temporada com empate de 12 triunfos para cada. No atual campeonato, que tem o impressionante registro de sete vencedores diferentes em sete corridas, a Toyota lidera o placar de vitórias por quatro a três contra a concorrente.

Números da Toyota na Stock Car

Estreia: 26 de julho de 2020, Goiânia (GO)

Modelo: Toyota Corolla GR

Corridas 97

Vitórias: 44

Poles: 27

Voltas mais rápidas: 32

Pódios: 127

Primeira pole: Ricardo Zonta (RCM Motorsport), Goiânia, 26 de julho de 2020

Primeira vitória: Ricardo Zonta (RCM Motorsport), Goiânia, 27 de julho de 2020

Primeiro título: Rubens Barrichello (Full Time Sports), temporada 2022

Todos os vencedores Toyota na Stock Car

Thiago Camilo, 10

Ricardo Zonta e Rubens Barrichello: 7

Matías Rossi: 5

Bruno Baptista: 4

Nelson Piquet Jr. e Cesar Ramos: 3

Rafael Suzuki e Dudu Barrichello: 2

Felipe Baptista: 1

Todos os poles Toyota na Stock Car

Thiago Camilo: 7

Ricardo Zonta: 5

Rubens Barrichello, Cesar Ramos e Bruno Baptista: 4

Rafael Suzuki, Matías Rossi e Felipe Baptista: 1

