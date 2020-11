Principal equipe da Stock Car, atração mais prestigiada do automobilismo brasileiro, a Eurofarma RC anunciou a renovação de seus dois pilotos, Daniel Serra e Ricardo Maurício, para a temporada 2021 da categoria.

Comandado pelo chefe de equipe Rosinei Campos, o popular 'Meinha', o time é o maior vencedor da Stock Car e também o primeiro a anunciar seus competidores para o próximo campeonato.

Atual tricampeão consecutivo da categoria, Serra vai para o quinto com a equipe. "Estou muito feliz de renovar, como eu sempre falei, a Stock Car é onde eu quero estar e essa é a equipe que eu quero andar, uma parceria que me deu os três títulos, nos últimos três anos e com chance de brigar pelo quarto. Agora é acabar o ano com chave de ouro para começar a preparar o próximo", disse Daniel, que também é bicampeão das 24 Horas de Le Mans.

Maurício, vencedor de duas edições da Corrida do Milhão, também comemorou: "É uma notícia maravilhosa, principalmente depois de um ano tão difícil por causa da pandemia. A gente assina contrato anualmente, e no meu caso, isso tem acontecido desde 2009 com o mesmo patrocinador, o que mostra que temos feito um bom trabalho juntos. Esse ano os resultados são positivos, apesar das dificuldades gerais da categoria."

"Tenho muito orgulho de representar essa marca e claro, de continuar a trabalhar com o Meinha que para mim, é o profissional mais completo da categoria", completou Maurício, que corre nesta temporada com o Chevrolet Cruze, assim como Serra.

