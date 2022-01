Stock Car: Felipe Baptista é anunciado na KTF Sports para 2022

Carregar reprodutor de áudio

A KTF Sports anunciou neste domingo que Felipe Baptista será seu piloto na Stock Car Pro Series em 2022. O jovem de apenas 18 anos vem em ascensão, desde a vitória no reality show Next Season, ao ser o melhor novato da Stock Light em 2020 e conquistando o título geral da principal categoria de acesso à Stock Car no ano passado.

Antes, Felipe já havia batido o recorde do piloto mais jovem a vencer uma corrida de alto nível de GT, aos 15 anos, 11 meses e 8 dias, na etapa de Interlagos da Porsche GT3 Cup em 2019.

A estreia será em Interlagos, na Corrida de Duplas, no dia 13 de fevereiro.

Também nas redes sociais, o jovem comentou a novidade: "Feliz em anunciar que este ano estarei competindo na Stock Car pela KTF Sports! Estou realizando um sonho de estar aqui, competindo contra gigantes e poder aprender muito com eles! Vamos com tudo."

