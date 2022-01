Carregar reprodutor de áudio

Acaba de ser anunciada mais uma 'formação' para a Corrida de Duplas da Stock Car, que inaugura a temporada da categoria máxima do automobilismo brasileiro no fim de semana de 12 e 13 de fevereiro, em Interlagos: piloto da Full Time, Rubens Barrichello dividirá carro com o filho Dudu.

Com isso, 'Rubinho' volta a estar ao lado de Eduardo na competição, a mais importante do País. No ano passado, o filho do ex-F1 também correu com o Toyota Corolla da equipe paulista, sendo substituto do argentino Matías Rossi, então companheiro de Rubens.

Agora, porém, pai e filho dividirão a mesma máquina, não somente os boxes do time comandado por Maurício 'Mau Mau' Ferreira. A cobertura completa da temporada 2022 da Stock Car você confere aqui no Motorsport.com.

SERGIO MAURICIO defende diretor de provas da F1, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?