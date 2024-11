Dos gramados para as pistas. Uma parceria que une duas paixões: automobilismo e futebol, e que neste fim de semana (de 22 a 24 de novembro), estarão juntas acelerando no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), durante a 11ª e penúltima etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series. Isso porque Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, estará com um layout um pouco diferente em seu Stock #121 e levará em seu bólido uma homenagem ao Flamengo.

Nesta sexta-feira (22), Felipe Baptista anotou o terceiro melhor tempo na segunda sessão de treinos livres. Amanhã (23) ocorre a classificação para definir o grid das duas corridas e a Corrida Sprint, com 30 minutos + uma volta. No domingo (24) será realizada a Corrida Principal, com 50 minutos + uma volta.

A iniciativa da Texaco tem por objetivo homenagear ao Mengão pela conquista recente do pentacampeonato na Copa do Brasil, e acontece justamente no mês de aniversário de 129 anos do clube carioca, comemorado no último dia 15. Além de acelerar com Felipe Baptista nas pistas, a Texaco, uma marca tradicional e centenária, também patrocina ao Flamengo nos gramados.

Felipe, um piloto arrojado e que vem sendo um dos destaques da temporada 2024, terá em Goiânia um carro um pouco diferente, que irá manter a tradicional estrela da Texaco no capô, e as cores vermelha e preta, já clássicas da marca. Porém, o equipamento ganha algumas faixas vermelhas nas laterais e na parte de trás, alusivas ao Flamengo. Na traseira também foi aplicada a sigla “CRF”, de “Clube de Regatas do Flamengo”, que também vai estar presente nos retrovisores do Stock #121. As laterais dos aerofólios carregam a palavra Mengão.

“Estar presente em esportes que são paixões nacionais está muito alinhado à nossa estratégia de posicionamento para a Texaco. Em 2023, foi muito importante para o nosso negócio associar nossa marca ao futebol, através do patrocínio ao Flamengo, um clube com grande presença e alcance nacional. E depois da conquista de um importante título como a Copa do Brasil, podermos homenagear o Flamengo em nosso Stock Car #121 é motivo de muito orgulho e comemoração. Fazer esta ação que une os dois principais patrocínios da marca, junto ao nosso piloto Felipe Baptista, que vem demonstrando ótima performance em todas as pistas, é uma forma de maximizar a presença da Texaco perante os nossos clientes”, enfatiza Marcos Aurélio Moura, Diretor de Marketing da Texaco.

“Fiquei o ano inteiro nessa expectativa de poder correr com o carro do Flamengo, ou ter algo alusivo a isso no meu carro. E enfim chegou a hora, na penúltima etapa do ano. Estou muito animado em poder levar a homenagem ao clube no meu Stock. Fico extremamente contente com esta oportunidade, justamente no mês do aniversário do clube. Além disso, o Flamengo acabou de ganhar um título super importante, então vou fazer minha parte para honrar esse ´escudo´ também dentro da pista. Vou trabalhar, dar meu melhor para conseguir um bom resultado e completar as comemorações para a Nação Rubro-Negra”, ressalta Felipe Baptista.

Nesta etapa em Goiânia, além de levar uma homenagem ao Flamengo em seu carro, Felipe Baptista também contará com a presença e visita ilustre de duas atletas do time de vôlei do Sesc Flamengo, a mais recente parceria da Texaco para além das pistas. As jogadoras Ana Victória e Camila representam o Mengão nas quadras do Brasil, e atualmente disputam a Superliga, a maior competição nacional de voleibol.

