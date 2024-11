Stock Car: Casagrande lidera segundo treino livre em Goiânia

O segundo treino livre para a etapa de Goiânia da Stock Car Pro Series 2024 foi realizado na tarde desta sexta-feira (22). Gabriel Casagrande foi o mais rápido da sessão e do dia com 1min27s400.

Ricardo Zonta foi o segundo colocado, atrás por apenas 0s168 do atual campeão da categoria. Felipe Baptista, Enzo Elias e Rafael Suzuki completaram o top 5.

Diferentemente do que aconteceu na primeira sessão, não houve chuva no final da sessão, com o sol carregado de nuvens, deixando o tempo quente e úmido.

Casagrande, que chegou a Goiânia líder do campeonato, teve 30 kg de lastro na sessão. Mesmo com a anulação da punição dos carros da TMG e Crown Racing nesta quinta-feira, a decisão não interferiu na distribuição do peso extra.

Neste sábado acontece o classificatório às 9h30, com a corrida sprint às 14h30. No domingo, a prova principal tem largada prevista para 12h15, todos com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Melhor volta Voltas Dif. 1 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 1:27.400 16 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:27.568 10 0,168 3 121 Felipe Baptista Crown Racing 1:27.577 14 0,177 4 28 Enzo Elias Crown Racing 1:27.597 13 0,197 5 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:27.601 12 0,201 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:27.650 13 0,250 7 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 1:27.677 16 0,277 8 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 1:27.704 12 0,304 9 38 Zezinho Muggiati KTF Racing 1:27.723 17 0,323 10 85 Guilherme Salas KTF Sports 1:27.739 13 0,339 11 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:27.741 14 0,341 12 4 Julio Campos Pole Motorsport 1:27.753 15 0,353 13 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:27.786 9 0,386 14 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:27.789 14 0,389 15 120 Vitor Baptista 1:27.806 12 0,406 16 81 Arthur Leist Full Time Sports 1:27.814 16 0,414 17 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:27.868 15 0,468 18 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 1:27.895 15 0,495 19 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:27.965 6 0,565 20 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:28.006 15 0,606 21 19 Felipe Massa TMG Racing 1:28.194 12 0,794 22 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 1:28.216 16 0,816 23 0 Caca Bueno KTF Sports 1:28.354 14 0,954 24 95 Lucas Kohl Wokin Garra Racing 1:28.598 16 1,198 25 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports 1:28.607 11 1,207 26 80 Marcos Gomes KTF Racing 1:28.680 6 1,280 27 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 0

