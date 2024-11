A etapa de Goiânia da Stock Car Pro Series é a penúltima do campeonato de 2024 e vem acompanhada por uma grande confusão. Na quinta-feira (21) o STJD do Automobilismo, com o placar de 4 a 1, anulou a desclassificação das equipes TMG e Crown Racing da etapa do Velopark, no início de setembro. A decisão será colocada à prova nos próximos dias, com a segunda estância definindo o verdadeiro cenário para a grande final em Interlagos, nos dias 14 e 15 de dezembro.

Mas, antes disso, a indecisão se faz presente em Goiânia nesta sexta-feira. O motivo é o lastro que as equipes mais bem colocadas têm que usar obrigatoriamente. Na Stock, carregam peso extra aqueles que o cupam as seis primeiras colocações, a começar pelo líder, com 30 kg, seguido pelo 2º colocado com 25 kg, o 3º com 20 kg, até o sexto colocado com 5 kg.

Com a anulação das punições envolvendo os pilotos Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Baptista e Enzo Elias, a tabela do campeonato volta a ser aquela vista após a etapa de El Pinar, a última antes de Goiânia.

Isso colocaria Massa novamente na ponta e, consequentemente aquele que carrega os 30 kg, por exemplo.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, até o início da noite desta sexta-feira, as equipes não haviam recebido a confirmação oficial da CBA sobre o retorno da pontuação pós-Uruguai, trazendo dúvidas sobre qual lastro utilizar.

Gabriel Casagrande, por exemplo, afirmou que realizou os dois treinos livres de hoje com o maior lastro, ao passo que outras equipes admitiram que já ‘atualizaram’ seus pesos. O atual campeão chegou a pedir desculpas aos fãs e patrocinadores pela confusão.

Neste sábado acontecem o treino de classificação e a corrida sprint, já distribuindo pontos e que deve mexer ainda mais na tabela.

Se a oficialização não chegar a tempo, há o risco de, por exemplo, o líder hoje, de fato, Massa, correr em Goiânia com o lastro de 20 kg, que representa o terceiro colocado. Vale lembrar que em Interlagos, para a última etapa, não há distribuição de lastro.

Até o momento da publicação desta nota, a CBA não confirmou se as equipes receberão as novidades sobre o julgamento do STJD do Automobilismo a tempo de todos terem um norte para quali e corrida sprint deste sábado.

Confira como fica a distribuição do lastro em Goiânia com os dois cenários

Antes da anulação das punições

1º - Gabriel Casagrande (30 kg)

2º - Ricardo Zonta (25 kg)

3º - Felipe Massa (20 kg)

4º - Dudu Barrichello (15 kg)

5º - Bruno Baptista (10 kg)

6º - Julio Campos (5 kg)

Após a anulação das punições

1º - Felipe Massa (30 kg)

2º - Gabriel Casagrande (25 kg)

3º - Felipe Baptista (20 kg)

4º - Ricardo Zonta (15 kg)

5º - Dudu Barrichello (10 kg)

6º - Julio Campos (5 kg)

