Stock Car: Galid Osman recebe Enzo Elias na Corrida de Duplas

A Stock Car Pro Series inicia a temporada 2022 no próximo dia 13 de fevereiro, com a retomada da Corrida de Duplas, evento em que os titulares dos carros da principal categoria nacional recebem destaques de inúmeros campeonatos nacionais e internacionais.

Destaque das últimas provas em Interlagos, Galid Osman, titular do Chevrolet Cruze #28 preparado pela equipe Shell V-Power terá a companhia do jovem brasiliense Enzo Elias.

Com apenas 19 anos de idade, Enzo é um dos maiores especialistas em corridas de Porsche no Brasil. Atual campeão overall e da Porsche Cup Endurance Series em sua divisão profissional, a Carrera Cup, ele detém o recorde do mais jovem campeão da categoria monomarca em todos os tempos: conquistou o título da GT3 Cup em 2019 com apenas 17 anos de idade.

Todas os campeonatos levantados pelo convidado de Galid nos carros de competição mais produzidos no planeta foram sacramentados em Interlagos, o mesmo palco da abertura da Stock Car.

Galid é um grande conhecedor do circuito paulistano.

Nos últimos anos ele teve suas melhores apresentações na Stock Car justamente na pista mais importante do Brasil, liderando treinos, largando na pole e liderando corridas. No ano passado por exemplo, passou meia prova da etapa de maio na liderança e, na corrida final, vinha em primeiro com quase todos os botões de ultrapassagens disponíveis quando teve seu carro atingido por um concorrente numa desastrada tentativa de ultrapassagem.

O regulamento particular da Corrida de Duplas será anunciado pela Stock Car na próxima semana.

“Estou bem animado em ter o Enzo em dupla comigo”, disse Galid. “Acompanhei a jornada dele na Porsche ano passado e percebi que é um menino muito rápido e muito dedicado, acredito que ele vá se adaptar muito bem ao carro. Além disso é uma ótima oportunidade para ele mostrar, na Stock Car, todo o potencial que tem. Interlagos é uma pista que todos os pilotos conhecem bem e nós tivemos um bom desempenho na última etapa, inclusive liderando a corrida.”

“Estou muito feliz em correr na Stock Car Pro Series pela primeira vez”, disse Enzo. “Agradeço ao Galid Osman e a Pole Motorsport pelo convite e pela oportunidade. Vai ser um grande desafio, mas estou confiante em uma rápida adaptação ao carro. Vamos fazer um grande trabalho e buscar essa vitória.”

