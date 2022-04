Stock Car: Felipe Massa conquista melhor resultado na categoria

Carregar reprodutor de áudio

Cada vez mais adaptado à Stock Car, Felipe Massa conquistou, neste domingo, seu melhor resultado na principal categoria da América Latina. O piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team largou em nono e terminou em sexto na primeira corrida do GP Galeão, terceira etapa da temporada. Na segunda corrida, Massa brigava pelo top-10, mas foi tocado e bateu a poucos segundos do fim, terminando em 22º.

"Foi um final de semana bacana, com uma classificação positiva e uma ótima primeira corrida”, disse Massa. “Fiz uma boa largada e consegui um bom resultado. Fiquei feliz também com as ultrapassagens que fiz para sair de nono para sexto.

“Na segunda corrida, tínhamos chance de chegar entre os 10 e conquistar bons pontos para o campeonato, mas tentei uma manobra por fora e fui tocado", contou Massa, que foi um dos seis pilotos agraciados pelo público com o fan push.

"Queria agradecer a todos que votaram em mim no fan push, porque me ajudou bastante", afirmou o piloto do Chevrolet Cruze #19.

A quarta etapa da temporada 2022 da Stock Car será disputada no dia 15 de maio, no Velocittà, em Mogi Guaçu (SP).

