O primeiro grande evento do automobilismo brasileiro em 2023 contará com as etapas de abertura da Stock Car Pro Series e Turismo Nacional. A notícia foi anunciada nesta quarta-feira (15) pela Vicar, organizadora das duas competições. Com isso, o público goiano poderá acompanhar um festival de velocidade. As corridas estão agendadas para os dias um e dois de abril, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

“Inicialmente, a abertura da temporada da Turismo Nacional (foto abaixo) aconteceria no dia 26 de março e, uma semana depois, teríamos o início do campeonato da Stock Car Pro Series. Mas, com o novo formato e posicionamento da Turismo Nacional, definimos que ela merecia dividir o palco com a principal categoria da América Latina já na estreia do ano: a Stock Car Pro Series”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, organizadora das duas competições.

Com muitas novidades, Turismo Nacional acelera em Goiânia no início de abril (Vanderley Soares/Cleocinei Zonta) Photo by: Divulgacao

“Em outros três eventos, quem dividirá o palco com a nova Turismo Nacional será a TCR South América. Ou seja, a nova Turismo Nacional vai ter o nível de produção profissional que merece. Com tudo isso, todos saem ganhando: o público, porque com um só ingresso poderá assistir a corridas de alto nível. Os patrocinadores, pilotos e equipes contarão com um evento ainda mais atraente e badalado. Para todos, foi uma solução perfeita”, concluiu Julianelli.

Novidades

A Vicar já havia anunciado diversas novidades para a Turismo Nacional em 2023. Entre elas está o pacote técnico, que aumentou a potência dos carros para 200cv, instalou câmbios com acionamento no volante (semelhantes aos da Stock Car) e passou a oferecer garantias valiosas para pilotos e equipes. A primeira se refere ao desempenho, que contará com equalização de todos os conjuntos, oferecendo um equipamento muito mais confiável, uma vez que durante a vigência do regulamento anterior ocorriam muitas quebras, gerando custos e frustrações para os pilotos. Além disso, a categoria contará com um evento organizado e promovido por uma empresa profissional e de grande reputação.

A Stock Car prevê 12 etapas em 2023, mantendo o já tradicional formato de duas largadas por evento – totalizando 24 corridas. Já a Turismo Nacional fará seis etapas, com oito largadas por final de semana, em um total de 48 provas. A alteração anunciada pela Vicar também significa que a Turismo Nacional vai realizar quatro de seus seis eventos em conjunto com grandes categorias. Serão três com a TCR e um com a Stock Car. Confira os calendários:



Turismo Nacional: Calendário 2023

Etapa / Data / Local / Observação

01 – 02 de abril – Goiânia (GO) – com Stock Car

02 – 28 de maio – Tarumã (RS)

03 – 11 de junho – Interlagos (SP) – com TCR

04 – 13 de agosto – Goiânia (GO)

05 – 24 de setembro – RS ou Cascavel (PR) – com TCR

06 – 03 de dezembro – Brasília (DF) – com TCR



Stock Car Pro Series, temporada 2023, calendário

1ª etapa – 02 de abril – Goiânia

2ª etapa – 23 de abril – Interlagos

3ª etapa – 21 de maio – Rio Grande do Sul

4ª etapa – 18 de junho – Brasília ou Paraná

5ª etapa – 9 de julho – Interlagos

6ª etapa – 6 de agosto – Velocitta

7ª etapa – 27 de agosto – Goiânia

8ª etapa – 17 de setembro – Rio Grande do Sul

9ª etapa – 8 de outubro – local a confirmar

10ª etapa – 29 de outubro – Velocitta

11ª etapa – 26 de novembro – Brasília

12ª etapa – 17 de dezembro – Interlagos

