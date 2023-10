Gianluca Petecof é o piloto do momento na Stock Car. Em sua primeira temporada completa na maior categoria do automobilismo brasileiro, o piloto apoiado pela Shell V-Power, marca que lhe deu as primeiras grandes chances no automobilismo, tem deixado uma excelente impressão.

Após oito etapas, está entre os dez primeiros colocados do campeonato: é o sétimo, com 163 pontos marcados. Além disso, subiu duas vezes ao pódio: um segundo lugar no Velocittá e um terceiro no Velopark.

Mas não é só isso. Nas últimas quatro etapas da categoria, Petecof foi o maior pontuador da Stock Car, com 132 pontos em 224 possíveis. Com isso, o piloto de 20 anos deu um salto de 16 posições na tabela: de 23º para a sétima colocação.

E o desempenho consistente na temporada 2023 já o coloca entre os melhores estreantes da história, ao lado de grandes nomes da categoria. Por isso, o objetivo do piloto da equipe Full Time Sports é manter a boa maré na etapa deste fim de semana, em Buenos Aires, a primeira etapa internacional da categoria em seis anos.

E pela primeira vez em 2023, Petecof chega em igualdade de condições com seus adversários em uma etapa da Stock Car. Tudo porque um traçado inédito foi escolhido no tradicional Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que já foi palco de 20 GPs de Fórmula 1 e de quatro etapas da categoria entre 2005 e 2017.

As duas corridas serão disputadas na variante número 8, com nove curvas, 3.380 metros e dois setores de características bem distintas: um bem travado e outro de alta velocidade, com duas longas retas.

Para completar, o piloto do Toyota Corolla #101 terá apenas dois treinos livres, ambos na sexta-feira, para se adaptar ao traçado escolhido para a corrida.

Assim como todos os outros adversários, que estarão em igualdade de condições, sem informações sobre a pista, já que a atual geração dos carros da Stock Car, que começou a ser usada em 2020, nunca andou no Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Além disso, o circuito acabou de ser recapeado e também é a primeira vez que os pneus Hankook vão andar lá.

"Uma nova corrida chegando, dessa vez em Buenos Aires", disse. "É minha primeira vez na Argentina, na nona etapa do campeonato. Nosso momento agora é muito positivo. Considerando as últimas três etapas, as últimas seis corridas, conseguimos cinco vezes chegar no top 5, incluindo dois pódios, um no Velocittá e um no Velopark".

"Estamos agora em sétimo lugar no campeonato. O nosso objetivo agora é, acho que está muito claro, é brigar pela vitória. Acho que o nosso trabalho tem sido muito forte recentemente, conseguimos crescer no campeonato, e estou me sentindo mais confortável no carro. Quem sabe essa vitória não chega em terras internacionais? Agora, lá na Argentina?".

A classificação e as corridas para a nona etapa da temporada 2023 da Stock Car terão transmissões ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

