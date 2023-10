Seis anos depois de sua última incursão pela Argentina, a Stock Car está de volta a Buenos Aires. A capital portenha recebe neste final de semana a nona etapa do campeonato.

A prova vai acontecer no Autódromo Oscar y Juan Galvez, inaugurado em março de 1952 e palco de 20 GPs válidos pelo Mundial de Fórmula 1. É neste cenário que Allam Khodair e Felipe Fraga irão em busca da primeira vitória na temporada.

Fraga conhece bem a pista. Ele venceu a disputa em 2017 e quer subir ao degrau mais alto do pódio novamente para colar na briga pela liderança do campeonato. Com quatro pódios na temporada, o piloto do Chevrel Cruze #88 da Blau Motorsport ocupa a oitava posição na tabela de classificação.

“Estamos conseguindo aproveitar o máximo do carro para conseguir somar pontos. Neste momento do campeonato maximizar os pontos nas duas corridas é o principal objetivo de quem quer buscar o título no fina do ano e conosco não é diferente".

"Temos que trabalhar para ter um carro consistente e que não degrade tanto. Mas estamos confiantes, vindo de um segundo lugar no Velopark e acredito que esse bom momento será essencial para alcançarmos a vitória”, disse Fraga.

“Voltar a Buenos Aires é muito bom. Voltar a correr fora do país mostra o quanto a categoria está crescendo e ampliando horizontes depois dos anos de recessão que enfrenamos durante a pandemia. Será um grande evento. Os argentinos são apaixonados por automobilismo e buscar a nossa primeira vitória na temporada embalados por este clima será muito especial”, completou Allam Khodair.

As atividades de pista do GP de Buenos Aires começam na sexta-feira com um shakedown marcado para as 8h10, seguido de dois treinos livres: o primeiro as 9h e o segundo as 12h05. No sábado, os carros volta à pista para o classificatório, as 9h55.

A rodada dupla válida pela nona etapa do campeonato acontece no domingo, às 10h30. As duas provas serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com e a Motorsport.tv.

