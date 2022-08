Stock Car: Interlagos tem maior freada da temporada; entenda

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series abre a segunda metade do campeonato 2022 no mesmo local onde iniciou a atual temporada, em Interlagos, São Paulo. Depois da disputa da Corrida de Duplas, em fevereiro, o tradicional circuito recebe a sétima etapa com a disputa pela liderança acesa e perspectivas de nova mudança de líder da tabela.

Interlagos é a pista que mais exige dos freios em todo calendário. A primeira curva de seus 4.309 metros, o S do Senna, é a que traz a frenagem mais intensa de toda a temporada para os discos Fremax e as pastilhas Fras-le. Os carros vêm pela reta principal a cerca de 240 km/h para contornar a primeira perna da curva a 75 km/h. Tamanha redução vem de uma forte frenagem que dura, em média, cinco segundos e o carro percorre pouco menos de 200 metros. A redução de 165 km/h em tão curto espaço e tempo gera uma desaceleração de 1,5 G, segundo os departamentos de engenharia da Fras-le e da Fremax.

Logo depois, na Reta Oposta, os pilotos também fazem significativa redução de velocidade para o contorno da Curva do Lago, reduzindo de 230 para 110 km/h em apenas 140 metros e três segundos. São os dois mais importantes pontos de ultrapassagem do traçado.

Outra curva famosa do traçado paulistano, o Laranjinha, é um rápido contorno à direita com duas tangências e inclinação negativa em relação ao ponto de apoio. Em apenas dois segundos, os discos Fremax e pastilhas Fras-le reduzem a velocidade de 200 para 125 km/h, em uma das curvas mais rápidas de Interlagos.

As temperaturas sobem também no chamado miolo do circuito: Pinheirinho, Bico de Pato e Junção – esta última, de grande importância, contornada em subida em direção à reta principal. Os discos de freio da Fremax são projetados para enfrentar até 720ºC em condições de corrida, enquanto as pastilhas de freio da Fras-le suportam até 840°C sem prejuízo à eficiência e segurança do conjunto.

“Interlagos é o circuito mais desafiador da temporada porque traz frenagens muito fortes”, disse André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX. “Exige muito dos freios, especialmente no fim da reta dos boxes, na frenagem para o S do Senna, que é muito forte e isso eleva muito a temperatura dos discos e das pastilhas. É um circuito muito competitivo, muito conhecido de todos os pilotos, então o equipamento é levado ao limite o tempo todo”.

