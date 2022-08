Stock Car: Camilo lidera primeiro treino livre em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series deu o pontapé inicial no seu fim de semana nesta sexta-feira (29), abrindo a sétima etapa do campeonato direto de Interlagos. Na primeira sessão do dia, Thiago Camilo, piloto da Ipiranga Racing, liderou o treino seguido por Nelsinho Piquet e com o argentino Matias Rossi fechando o Top 3.

Por conta do mal tempo, apenas 18 pilotos decidiram colocar seus carros na pista, uma vez que a tendência é de que a classificação no sábado (30) seja em condições mais secas. O líder do campeonato Gabriel Casagrande ocupou apenas a 14ª colocação, com o tempo de 1m51s473.

Thiago Camilo, líder da sessão, emplacou a marca de 1m47s958, contra os 1m48s095 de Nelsinho Piquet, segundo colocado. Matías Rossi, Rubinho Barrichello e Felipe Baptista fecharam os cinco primeiros.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO TREINO LIVRE 1

1 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) 1min47s958

2 Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla) 1min48s095

3 Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) 1min48s480

4 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) 1min48s490

5 Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze) 1min48s629

6 Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla) 1min48s866

7 Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) 1min49s159

8 Thiago Vivacqua (RKL Competições) 1min49s227

9 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) 1min49s382

10 Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) 1min49s758

11 Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) 1min49s994

12 César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) 1min50s013

13 Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet) 1min50s638

14 Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) 1min51s473

15 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) 1min51s588

16 Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) 1min54s048

17 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) 2min05s710

18 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) 2min16s876

